【瑞通推介】大市24000關上偏軟　恒指淡倉續較多流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數創1969年以來新低，好過市場預期；國際貨幣基金組織警告滯脹風險升溫；同時市場關注美國周五(10日)公布的11月通脹數據。道指周四(9日)收報35,754點，跌少於1點；以科技股為主的納指則沽壓顯著，挫1.7%。

市場對Omicron變種病毒憂慮紓緩，恒指周四曾漲327點，高見24,324點，全日收報24,254點，升257點或1.1%，大市成交略增至1,251億港元(下同)。

恒指連升3日，累漲905點，成功收復10天線，並正逐步邁向20天線(24,484點)阻力，14日RSI進一步升破46，MACD熊差收窄，保力加通道亦開始收窄。外圍股市向下，恒指周五低開184點，於24,070點，回補周四的上升裂口，其後跌幅略為收窄，10天線(23,820點)可視作今次反彈浪能否延續的重要支持位。

恒指好倉(牛證及認購權證)周四錄淨流出逾1,400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1,500萬元，反映投資者看淡港股後市走勢。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,700至23,799點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為25,100至25,199點。

人民銀行周四宣布自12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，以加強金融機構外匯流動性管理，觸發人民幣匯價由超過3年高位回落。此外，周四收市後公布的中國11月新增貸款、社會融資規模增量、以及M2貨幣供應均低於市場預期。

滬深兩市近日均創出逾兩個月高位，A股ETF亦展現強勢，南方A50周四在成交配合下高見19.28元的近5個月高位，收漲1.9%於19.07元，連升第6個交易日，14日RSI突破70。周五早段則回落逾1%，下試18.8元水平。周四分別有逾90萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

華夏滬深三百同樣6連升並呈超買，周四高見64.36元的近半年高位，收升1.7%於63.8元。周五早段回試63元水平，跌約1%。周四有小量資金淨流入其好倉。

人行早前宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣，被市場視為尤其有利建材等高負債率公司，加上憧憬行業景氣改善，中國建材自月初低見8.4元後開始輾轉上升，周四最多升2%至9.47元，逼近50天線(9.49元)，全日收報9.33元，升0.5%，連升3日。股份周五早段於9.3元附近好淡爭持。周四有逾10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

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