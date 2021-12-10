Apple面臨集體訴訟　今次輪到Apple Watch出事...

正當蘋果公司(Apple Inc.)股價屢創新高之際，旗下Apple Watch被指存在可能導致人身傷害的缺陷，遭4名用戶提出集體訴訟，在向加州奧克蘭聯邦法院提交的起訴書中指，脫落、破碎或破裂的屏幕是一種重大且不合理的危險隱患，且Apple在發布該產品時，明知存在缺陷，實違反了多項消費者保護法。

訴訟書中包括1張照片，相中展示1位顧客的手臂上有一道很深的割傷，據稱是因她的Apple Watch屏幕脫落而做成。該些用戶指出，Apple過於追求小巧，未能在手錶內部提供足夠的空間去容納可能膨脹的電池。一旦電池突然膨脹，就會造成手錶屏幕脫落、破裂或破碎，而這些屏幕由Ion-X玻璃(鋁模型)或藍寶石水晶玻璃(不銹鋼和鈦模型)製成，每一面都有鋒利的邊緣。

該等用戶並試圖代表由2015年第一代Apple Watch開始，一直到去年購買任何一款Apple Watch的人來起訴Apple，但今年新款Apple Watch則不包括在內。

資料顯示，於2019年Apple曾宣布一項免費更換鋁制系列2和系列3手錶上的破裂屏幕的服務，當時指已確定，在非常罕見的情況下，沿著屏幕的圓形邊緣可能會形成一條裂縫。