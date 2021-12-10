【高盛推介】騰訊連升3日後回吐　資金趁高部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自本周二(7日)連升3日，股價周四(9日)重上470港元水平，收市升約1.2%，周五(10日)早段則跟隨大市下跌。現報470.8元，跌約0.4%。有報道引述消息，指由騰訊聯同商湯科技、東方有線等於近日成立上海新互交網絡合夥企業，經營範圍包括網絡技術服務、信息技術諮詢服務、互聯網數據服務。

觀察個股輪證資金流向，周四資金在騰訊重上470元時部署淡倉，錄得約330萬元資金流入，為周四第二多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約260萬元。熊證於周四亦獲資金繼續流入，有約120萬元，並較集中在500元收回區域的產品。周五早段繼續見資金於高位部署淡倉。

好倉方面，近日資金沽出認購證及牛證獲利，有部分資金部署更高槓桿產品，周四流入牛證的資金較集中在440至460元以上收回價的貼牛。

觀察港股通資金流向，可見過去5個交易日皆錄得資金經滬港通淨買入騰訊，合共約16.5億元。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年01月21日到期，實際槓桿12.0倍，貼價、短期高槓桿。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿近熊。

騰訊熊66121，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿8.4倍，中期、低街貨。

騰訊牛60236，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率12倍，高槓桿近牛。

騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近50元收回距離遠牛。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。