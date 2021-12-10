【高盛推介】騰訊連升3日後回吐 資金趁高部署淡倉
2021年12月10日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自本周二(7日)連升3日，股價周四(9日)重上470港元水平，收市升約1.2%，周五(10日)早段則跟隨大市下跌。現報470.8元，跌約0.4%。有報道引述消息，指由騰訊聯同商湯科技、東方有線等於近日成立上海新互交網絡合夥企業，經營範圍包括網絡技術服務、信息技術諮詢服務、互聯網數據服務。
觀察個股輪證資金流向，周四資金在騰訊重上470元時部署淡倉，錄得約330萬元資金流入，為周四第二多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約260萬元。熊證於周四亦獲資金繼續流入，有約120萬元，並較集中在500元收回區域的產品。周五早段繼續見資金於高位部署淡倉。
好倉方面，近日資金沽出認購證及牛證獲利，有部分資金部署更高槓桿產品，周四流入牛證的資金較集中在440至460元以上收回價的貼牛。
觀察港股通資金流向，可見過去5個交易日皆錄得資金經滬港通淨買入騰訊，合共約16.5億元。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊沽(11758)。貼價選擇可留意屬短期的高槓桿騰訊沽(26309)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(54051)，遠熊選擇可留意騰訊熊(66121)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年01月21日到期，實際槓桿12.0倍，貼價、短期高槓桿。
騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿近熊。
騰訊熊66121，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(13994)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(11762)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(60236)，遠牛選擇可留意騰訊牛(59285)，與現價有約35及50元收回距離。
騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿8.4倍，中期、低街貨。
騰訊牛60236，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率12倍，高槓桿近牛。
騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近50元收回距離遠牛。
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