VR推動蘋果股價　大摩睇200美元

蘋果公司(Apple)股價周四(9日)收報174.56美元，過去一個月上漲19%，明顯跑贏大市；今年累積升幅約32%，市值漲至2.87萬億美元(約22.38萬億港元)。儘管蘋果股價已拋離50天線，惟大行繼續唱好。

摩根士丹利分析員Katy Huberty重申蘋果「增持」的評級，將其目標價由164美元上調至 200美元。她指出，蘋果擁有強大、忠誠的客戶群，以及即將推出的AR/VR產品，使其股價有望在2022年重新評級。而蘋果是大摩在邁向2022年的「最愛的大型股」。

大摩認為，投資者應該將蘋果視為消費者及技術平台，而非一家周期性硬件公司。iPhone 13的需求將在短期內繼續推動增長，明年初推出的新產品將延續這一趨勢。Huberty補充，利好蘋果股價的因素還句括個人電腦市佔率增加、強勁的現金回報，以及未來在AR和支付方面的進步，甚至即將進軍汽車製造領域等。然而，明年無法實現iPhone銷售目標，以及居家工作需求逐漸下降等，都是蘋果的利淡因素。

另外，Wedbush Securities分析員Dan Ives的報告也看好蘋果股價，理由是iPhone 13 需求強勁，以及即將推出的AR頭戴裝置。他指出，目前iPhones 13供不應求，全球短缺約 1,000萬部。儘管面臨晶片短缺及供應鏈阻力，蘋果仍可望在假期購物期間銷售超過4,000 萬部iPhone。Ives又預計，蘋果明年夏季前後將推出AR頭戴設備「Apple Glasses」，可望讓公司每股盈利增加20美元。