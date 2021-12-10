調查：逾7成機構投資者視通脹為最大風險

法盛投資管理調查顯示，全球機構投資者對邁向2022年充滿信心，62%機構投資者預計，「報復性消費」現象將成為明年主要增長動力。然而，大多數受訪者認為，政策制訂者才是提振經濟的關鍵，因為他們制訂的政策是導致當前供需失衡、通貨膨脹及估值扭曲等情況的根本原因。

調查指，大部分受訪的機構投資者認股票價值被低息環境扭曲，未能反映公司的基本面；當中每5個受訪機構便有一個指「價值已不再重要」。近70%受訪機構投資者認為，一旦央行停止印鈔，長期牛市將會結束，但這情況不會於未來一年發生。

在經濟復甦推動需求增長的情況下，59%受訪的機構投資者認為，能源板塊將於明年跑贏大市；近半受訪機構投資者指醫療板塊將受惠於應對新冠疫情需求，以及全球性疫苗接種措施而表現出色。另一方面，傳統防禦性板塊預計將成為表現最差的市場，35%機構投資者預測房地產股將跑輸大市，而27%的機構投資者則認為公用事業股將跑輸大市。

私人資產及另類投資於今年受到追捧，調查顯示，84%機構投資者持有私募股權投資，81%持有私募債權，而81%則持有基建類投資。至於明年，投資者認為最具吸引力的投資板塊爲資訊科技(45%)、醫療(41%)及基建(40%)，及能源(34%)。

機構投資者對數碼資產的投資興趣亦有所升溫，28%受訪的機構投資者已開始投資於虛擬貨幣，40%視數碼資產為正當合理的投資。

不過，環球通脹高企，約70%受訪機構視持續通脹為最大的投資風險，而64%則認為最大的投資風險是加息。另外，超過一半的機構投資者認為供應鏈中斷對經濟復甦構成最大風險。