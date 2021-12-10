惠峰國際發展3000萬元入股NFT藝術平台

惠峰國際發展宣布，以約3,000萬元入股離散藝術，以拓展非同質化代幣(Non-fungible token, NFT)藝術品業務，該公司估值約達1,500萬美元。NFT是來自區塊鏈技術的虛擬資產之一，其種類繁多，可以是數碼畫作、圖像、影音、短片、動畫、遊戲的虛擬角色及裝備等。

離散藝術目前已跟北京文華閣書畫院、重慶藝術品版權交易中心達成戰略合作。張玉峰表示，離散藝術參與合作的畫家及藝術家約300名，授權平台使用藝術品知識產權(IP)，變作NFT進行交易。

另外，由離散藝術所搭建的NFT交易平台預期明年首季登場，支持虛擬貨幣、信用卡及人民幣等付款方式。

張玉峰引述調查指，目前NFT的市場價值逾2.5億美元，日後搭上元宇宙的熱潮，深信未來的增長空間會更大，並對業務充滿信心，料在平台推出後，能在年內回本，甚至出現盈利。他續指，難以為NFT行業發展壽命定下一個時間，但保守估計約5年，由於技術的發展速度太快，未來或演變成另一種形式。

另邊廂，他預期美股明年整體表現向好，惟市場波幅會比今年大。其中，料上半年旅遊及航空板塊能帶動市場，下半年市場表現則相對疲弱，現橫行趨勢。元宇宙等科技概念今年討論度高，他預期市場將出現更多新興科技企業，雖然無法準確預測其業務內容，但將會是「比科技更科技」的產品。