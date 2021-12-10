二手樓價指數按周跌0.31%

中原城市領先指數CCL最新報187.75點，按周跌0.31%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.54點，按周跌0.30%。CCL(中小型單位)報187.49點，按周跌0.36%。CCL(大型單位)報189.07點，按周跌0.06%。CCL八大指數，今周七跌一升，上周七升一跌，相信短期樓價繼續高位反覆爭持，展望明年新春樓價走勢才會有突破。

分區方面，新界西CCL_Mass報176.85點，按周跌1.17%。新界東CCL_Mass報200.19點，按周跌0.95%。九龍CCL_Mass報181.96點，按周跌0.63%。港島CCL_Mass報193.56點，按周升1.34%，結束2周連跌。

該行研究部高級聯席董事黃良昇指出，預計2021年全年整體樓價上升約6%，當中新界西樓價升幅明顯跑贏大市，預料全年上升約一成。以本周指數計，今年CCL暫時累升6.54%，CCL Mass升5.71%，CCL(中小型單位)升6.11%，CCL(大型單位)升8.79%。四區方面，新界兩區樓價表現較優，新界西升10.90%，新界東升5.20%。港九市區樓價落後大市，港島升4.11%，九龍升3.75%。