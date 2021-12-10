道期穩升　比特幣跌3%

美匯指數報96.24；港匯見7.7999；離岸人民幣(CNH)回軟至6.3746；美元兌日圓弱見113.61；歐元企1.1292；英鎊報1.3212。金價反覆低見每安士1,771美元。布油跌至74.1美元水平；紐油失71美元關。虛擬貨幣比特幣跌3%至4.8萬美元。道指期貨穩升21點。

-傳阿里巴巴收購紫光被中央阻撓，憂慮敏感信息外泄。

-傳佳兆業拒絕接受債權人小組提出的20億美元拯救方案。

-騰訊《和平精英》11月全球收入按年增長46%。

-泡泡瑪特虛假宣傳被罰款，官媒指「盲盒不能真盲」。

●國際貨幣基金組織(IMF)料Omicron令全球經濟損失多5.3萬億美元。

●石油出口國組織及其盟國(OPEC+)部分主要成員國曾密會中美官員。

●波音延遲交付飛機，美航縮國際航班擴充計劃。

●日股挫287點，韓股跌0.6%結束7連升。

●滬綜指跌6點，全周則升1.6%；外資全周淨買入488億元人民幣，創陸股通開通以來新高。

●人行年內再上調外匯存款準備金率，人民幣中間價貶至6.37。

●中銀保監：就保險資產管理公司管理規定公開徵求意見。

●內地百城住宅庫存創逾5年新高 達5.2萬平方米。

●趁比特幣冧，美企MicroStrategy斥資6.4億元掃入1,434枚。

●商湯傳被美列入黑名單，消息指正討論是否推遲在港IPO計劃。

●本港二手樓價指數按周跌0.31%。

●駿隆：11月強積金綜合指數跌2.7%，月內打工仔均蝕7,131元。