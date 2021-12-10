道期穩升 比特幣跌3%
2021年12月10日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數報96.24；港匯見7.7999；離岸人民幣(CNH)回軟至6.3746；美元兌日圓弱見113.61；歐元企1.1292；英鎊報1.3212。金價反覆低見每安士1,771美元。布油跌至74.1美元水平；紐油失71美元關。虛擬貨幣比特幣跌3%至4.8萬美元。道指期貨穩升21點。
●港股又失24,000點關，恒生指數下跌259點或1.07%，報23,995點；國企指數亦跌79點或0.92%，報8,578點；科技指數則跌67點或1.1%，報6,035點。主板成交逾1,138.8億港元。https://bit.ly/3rUTJu6
-傳阿里巴巴收購紫光被中央阻撓，憂慮敏感信息外泄。
-傳佳兆業拒絕接受債權人小組提出的20億美元拯救方案。
-騰訊《和平精英》11月全球收入按年增長46%。
-泡泡瑪特虛假宣傳被罰款，官媒指「盲盒不能真盲」。
●國際貨幣基金組織(IMF)料Omicron令全球經濟損失多5.3萬億美元。
●石油出口國組織及其盟國(OPEC+)部分主要成員國曾密會中美官員。
●波音延遲交付飛機，美航縮國際航班擴充計劃。
●日股挫287點，韓股跌0.6%結束7連升。
●滬綜指跌6點，全周則升1.6%；外資全周淨買入488億元人民幣，創陸股通開通以來新高。
●人行年內再上調外匯存款準備金率，人民幣中間價貶至6.37。
●中銀保監：就保險資產管理公司管理規定公開徵求意見。
●內地百城住宅庫存創逾5年新高 達5.2萬平方米。
●趁比特幣冧，美企MicroStrategy斥資6.4億元掃入1,434枚。
●商湯傳被美列入黑名單，消息指正討論是否推遲在港IPO計劃。
●3新股同日上市，最高新股凱萊英「潛水」4%；北海康成收挫26.9%，不計手續費，每手蝕3,280元；固生堂(02273)平收。
●本港二手樓價指數按周跌0.31%。
●駿隆：11月強積金綜合指數跌2.7%，月內打工仔均蝕7,131元。