【中環剝花生】2022年樓市何去何從？

為讓更多年輕人能安居樂業，有本地發展商參照現行居屋申請人安排，提出全港首個非牟利私人資助房屋項目，以近市價約半價水平出售單位，引起市場關注！試驗計劃現時仍處商討階段，成功實行機會有幾大？若往後其他發展商跟隨，市場需求減少下，或為本港樓市帶來震盪？創新的「漸進式供款」按揭模式會否成為新潮流？

新冠肺炎病毒密密出現變種，通關之日遙遙無期，本港經濟無可避免受影響下，有多間銀行被發現收緊物業估值！呢個舉措背後隱藏咩含意？2022年樓市要點走？

今集《中環剝花生》搵嚟資深物業投資者葉景強及泓亮咨詢及評估有限公司董事總經理張翹楚同你分析。

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