中國接管希臘港口引當地人不滿　究竟所為何事？

綜合報道，距離希臘雅典約20分鐘車程的The Port of Piraeus的一條公路上，塗鴉者說：「他們把這個地方賣給了中國及俄羅斯」。當地居民憎恨中國運營商接管有2,500年歷史的的港口，反映當地人對中國經濟介入的不滿情緒。

Piraeus是個貨櫃碼頭及維修碼頭的綜合港口，佔地40平方公里，目前由一家中國國有企業中國遠洋海運集團管理，該港口一帶一路進入歐洲及中東的門戶。

中國遠洋海運集團於2008年首次獲得該港口部分地區的經營權，2016年收購該港口由希臘國有運營商持有的51%股份，並在今年10月增持至67%。由2009年中遠集團開始營運碼頭，10年間港口貨櫃量增長約7倍。據悉，中國遠洋在該港口僱用2,000多名員工，創造約10,000個工作崗位，同時將港口收入的3.5%支付予地方政府。

Piraeus碼頭工人工會領袖Giorgos Gogos表示，中國企業雖創造就業機會，但沒有創造好的就業機會。某些業務依賴承包商所聘的臨時工，幾乎沒有接受過安全培訓。10月曾有工人被貨櫃起重機撞死，港口工會呼籲進行24小時罷工。

又指，中遠集團在航站大樓建設使用的設備及材料，大部分由中國運來。該公司雖然承諾到2021年再向希臘港口運營商投資2.94億歐元，但至今僅完成約1億歐元，且在該地區建造新酒店、購物中心和其他設施的計劃已經停滯。