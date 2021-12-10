將軍澳海茵莊園或下周盡推4號價單200伙

她續指，新價單涵蓋開放式及一房單位，至於項目的兩房單位數量較少，故會採用惜售策略。特色戶則留待現樓階段，以招標形式出售。

該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，項目新價單新增「超級輕鬆建築期一按付款計劃」、「輕鬆建築期一按付款計劃」及「輕鬆120天一按付款計劃」等，自公布後已接獲約1,000個查詢，市場反應踴躍。

此外，同系的西營盤高街單幢式住宅項目，會部署明年下半年推出，該盤主打中小型單位，預料吸納投資客及小家庭客市場。

為配合銷售部署，該盤與中原地產合作，為買家提供全新置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至12月31日，經中原地產購入項目的首20名買家，於物業入伙後，再經中原地產獨家放租，並將物業租出的業主，可獲贈首年「中原收租保」保險計劃，總值19,600元，優惠先到先得，送完即止。

對於新盤市況，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，本月一手成交量可錄約1,500宗，全年一手成交量有望達17,500宗。