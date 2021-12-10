花樣年：結欠天風款項並未以彩生活股份作出擔保

花樣年表示，現正就未經授權試圖強制執行所謂之擔保尋求法律意見以保障其合法權益，將適時刊發進一步公告。

彩生活周四(9日)晚披露上述事件後，彩生活股價周五一度插最多13.79%至1元，全日跌8.62%之1.06元。

花樣年股份將於下周一(13日)復牌，該股停牌前報0.315元。

花樣年同時披露，為緩解流動資金問題，已在11月25日完成出售浙江佳霖房地產開發有限公司的49%權益，及該公司結欠之股東貸款，代價為2億元人民幣，所得款項將用作一般營運資金。集團預計自該出售事項錄虧損約5,600萬元人民幣。

債務處理進展方面，該企透露，在11月26日，由附屬花樣年集團(中國)發行、原於2022年到期之未贖回本金額為7.3億元人民幣、票息7.8厘的債券，有關持有人已決議將到期日由2022年延長至2024年，並計劃於2021年11月30日支付20%利息；及於2022年11月29

日支付80%利息。