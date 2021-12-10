供應鏈之亂！美國人連飲品供應都捉襟見肘...

外媒報道，以往美國人在長假期前都會大肆採購飲品，但今年應該不行了，因為供應鏈紊亂重擊飲料業，對蘇打水、能量飲料及酒精的影響尤其嚴重，未來幾個月缺貨恐更嚴重。

目前，常見的雜貨種類中，5%至10%的商品面臨缺貨，但飲品類缺貨率高達13%，短缺商品涵蓋飲用水、冰茶、軟性飲料，還有啤酒、蘇打水及罐裝雞尾酒。

全國消費者商會Consumer Brands Association執行長Geoff Freeman表示：「大家的假期話題都是聖誕樹下的禮物，卻不夠關注消費者現已面臨的情況。」

瓶罐短缺是供應不足的主要因素，還有卡車和船運堵塞、原物料短缺、勞力不足，及惡劣氣候都有影響。

全球最大飲品公司可口可樂感受尤深，其行政總裁James Quincey表示，消費者到2022年前會經常看到架上商品缺貨，因目前船運、貨運和勞工問題以及原物料都見短缺。

飲料業公司面臨的難題有別於其他食品業者，新冠疫情改變民眾購買和飲用方式，連帶影響飲品包裝方式。餐廳和酒吧去年關門之際，瓶裝商改提供多件裝和大公升數的瓶裝飲品，方便民眾在雜貨店裝載和在家飲用。

飲品配送亦是大問題，碳酸蘇打水生產商Spindrift創辦人Bill Creelman坦言，許多店家近月架上飲品短缺；因為冷藏配送車意外加重供不應求的問題，新冠疫苗需由冷藏車配送，讓一夕之間叫不到車，且車費暴升兩倍。

瑞信分析師Curt Woodworth指出，今年近75%新推出飲品採鋁罐包裝，過去五年則僅有30%至40%，因此有更多公司爭搶有限原料供應；他預估，北美瓶罐將在未來24至36個月售罄，要到2025年或2026年才能跟上需求。