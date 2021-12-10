法國先知400年前留下預言！明年將爆發8大災難

法國著名先知Nostradamus曾在1555年的著作《百詩集》(Les Prophéties)中，準確預言百年間的國際軼事，舉凡法王亨利二世之死、希特拉崛起等，令人嘖嘖稱奇。而在世時行醫多年的Nostradamus，歷經歐洲黑死病大流行，其作品中亦提到「Delta」與「Omicron」等病毒名稱，更預言明年會出現八大災難。

外媒報道，Nostradamus預言明年，大量流星及小行星雨會頻繁出現，少數民居會被墜落流星砸毀；全球將發生經濟大蕭條，通脹指數創新高，美元貶值更會一蹶不振；法國則會遭逢洪水、火災及乾旱等天災，造成經濟損失及民生蕭條。

他也預測，人工智能(AI)技術日漸成熟，逐漸取代人類工作；大國間因關係緊張，武裝戰爭一觸即發，導致人口大幅流動，間接造成大饑荒。

他又稱，一位國際領袖將逝世，遭到親信暗殺篡位，改變整個國家的制度及文化，並在國際間引起軒然大波，許多網友猜測應是指北韓領導人金正恩；而因全球氣候反常，農作物、魚獲銳減，經濟遭重創的國家會發動戰爭掠奪他國資源。

Nostradamus生於西元1503年，是法國的知名醫生、占星術師及預言家，他的著作中出現「Delta」與「Omicron」等病毒名稱，並被他以「兩顆星星將在雙魚座相遇」等艱澀的語句紀錄。由於占卜學曾被視為巫術，許多專家推測他以隱諱的方式規避，避免遭到宗教迫害。

因成功預言法國大革命、希特拉崛起及911等事件，甚至推斷人類會發明飛機、原子彈等科技，Nostradamus身故後仍被熱烈推崇，許多支持者將他的著作整理成冊，並挖掘字裏行間的寓意；亦有人批評他的作品語意不清，參考價值不高。Nostradamus已於1566年病逝，享年62歲。