銀行公會：跨境理財通有「南冷北熱」情況　仍處適應期

香港銀行公會舉行今年最後一次例會，會後香港金融管理局副總裁阮國恒表示，今年首10個月信貸增長理想，9月底本港銀行特定分類貸款比率為0.81%，在國際上屬良好水平，第四季壞帳情況亦保持平穩，惟疫情出現新發展，提醒銀行信貸風險管理仍未能掉以輕心。另外，部分倫敦銀行同業拆息(LIBOR)報價將於今年底後停止，他指，截至10月底，需要處理修訂的合約僅剩餘約300張。

跨境理財通運行約個半月，出現「南冷北熱」的情況，阮表示，市場仍處於適應期，加上兩地在開戶安排、產品利率回報等方面存在差異，作為監管機構，冀理財通運行初期以循序漸進為主，確保不會發生重大問題。他稱，目前銀行相關業務運作暢順，暫時未收到對理財通的投訴，惟有部分銀行客戶反映不太容易索取產品資料，金管局正就相關意見與業界討論。

近期港匯偏軟，銀行公會署理主席陳紹宗指，本港銀行體系資金充裕，相信低息環境仍將持續一段時間。而資金流受季節性因素、息差、新股集資等因素影響，目前未見明顯走資情況，並料美國加息初期對港匯影響不大，預期明年上半年港匯將保持平穩。