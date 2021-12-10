金管局：已為LIBOR停止發布做好準備　需修訂合約僅餘330張

市場其中一項最重要的指標，倫敦銀行同業拆息(LIBOR)的大部分設置將會在明年1月1日開始停止發布，香港金融管理局副總裁阮國恒發表《匯思》指，金管局兩年多前已經要求銀行為LIBOR停止發布做好準備，並一直與業界溝通及密切監察銀行的工作進度。整體而言，銀行準備工作進展理想，今年年底前需要修訂的合約在10月底只餘下330張。

他指，基於種種原因，非金融機構初期的準備工作進度相對較慢，但是最近已加快步伐，不少企業近月已經以LIBOR的替代參考利率(ARR)進行多宗交易。為更深入了解企業從LIBOR過渡的最新情況和它們面對的挑戰，上月底邀請不同行業的代表會面。

其中李錦記健康產品集團首席財務官吳任輝指，該集團已經大致完成過渡的準備工作，並在近期進行兩宗參考英鎊隔夜平均指數(SONIA)的交易，有信心在今年後能以ARR取代LIBOR進行外幣借貸。

招商局集團財務部副部長鍾濤則稱，集團有一部分借貸是以美元LIBOR作為參考利率，雖然有關的設置將會繼續發布至2023年年中，但已積極研究把這些借貸轉為參考擔保隔夜融資利率(SOFR)。

恒基兆業首席財務總監馮孝忠表示，以ARR計算利息比LIBOR較為複雜，大企業可為此購買一些輔助軟件，但中小企資源較少，建議財資市場公會或金管局向中小企提供使用ARR計算利息的標準化工具，協助它們從LIBOR過渡。

保險業方面，友邦保險集團司庫Scott Engle認為，銀行需繼續加強ARR借貸合約文本的規範性，使客戶能更容易從LIBOR過渡至ARR，惟他理解這方面的工作需要時間推進，並需要ARR借貸更加趨向普及時才有機會更快地推展標準化的進程。