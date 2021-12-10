【醞釀巨變】拜登「踩場」明搶RCEP盟國　亞太國家須選邊？

中美經濟戰下月起勢必更火熱，亞太諸地可能快要選邊站！美國商務部長雷蒙多透露，美國下季將會推動「非常強大的」亞洲經濟協議，擺明衝着從下月起生效、由中國牽頭的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)而來。中方就此已積極備戰，有內地官員預期，中國經濟中「國際循環」（俗稱「外循環」）比例雖不會像以往高，但不會打亂開放步伐。事實上，中國銀保監會預告，保險業不再限制外資持股比例，可視為開放金融市場的又一舉措。

雷蒙多周四表示，拜登政府打算於2022年與亞洲國家簽署「非常強大的」經濟架構協議，將聚焦供應鏈合作、出口管制及人工智能（AI）標準3大方向。她提到，與亞洲深化關係「是總統的優先事項」，目前拜登政府的設想圖是一種關於新經濟的新型經濟架構，希望明年首季正式啟動。該經濟架構將甚具彈性，某些國家可能不會簽署所有內容，美方的主要目標是希望已開發國家（例如日本、新加坡、澳紐）和新興經濟體（例如馬來西亞、越南、泰國）都能參與。她說：「我希望現時起12個月內，可以簽署一些顯示我們取得進展的東西。」協議將特別着重半導體等關鍵原材料供應鏈，目的是穩固長期合作關係，解決生產商和使用者之間缺乏協調的問題。

她又強調，重新加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）並非美國選項。言下之意是不會理會現正申請加入CPTPP的中國。與此同時，涉及由中國牽頭的RCEP成員國正好包括日本、星馬越泰及澳紐，即擺明要剃中國眼眉。

更重要的是，雷蒙多明言在亞洲建立的新經濟架構中，其一要素是包括「出口管制」，即會限制敏感產品流入中國。她說：「如果美國對國內某些半導體設備實施針對中國的出口管制，但盟友沒有這麼做，中國還是能從盟友那邊獲得設備。」至於AI標準，則主力要求負責任和符合道德。

面對美國部署，中國中央財經委員會辦公室副主任韓文秀稱，未來中國經濟循環中，「國際循環」部分的比例可能不像以往那樣高，但其絕對規模會持續擴大，在全球產業分工格局中的地位會逐步上升，對「國內循環」（俗稱「內循環」）品質的提升帶動作用會更加凸顯。他提到，科技創新是支撐國家現代化的基礎，須堅定推進科技自立自強，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，同時強調自立自強絕非回到自給自足，要始終堅持對外開放的基本國策，主動參與國際分工合作。

論到對外開放，中銀保監發出公開徵求意見稿，提到內地保險資產管理公司不再限制外資險企的持股比例上限，以及設定境內外股東統一適用的條件，不作區別對待，將更好地吸引國際優秀險企和保險資管機構，參與中國保險資管行業發展。截至2021年第三季底，中國有31家保險資管公司營運，管理資產總規模約18.72萬億元人民幣，市場潛力巨大。

內地中央經濟工作會議內容也提到，必須看到經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，要堅持對外開放改革，發展科技，明年經濟工作要穩字當頭。