聯交所提倡多元性別　明年7月起新股董事會不能單一性別

香港聯交所落實提升董事會獨立性及企業管治水平建議，將於明年起使用經修訂的《企業管治守則》及《上市規則》，包括若獨立非執行董事已在任超過9年，須就該名獨董為何仍能保持獨立性作出更多解釋，惟重選時不須經獨立股東批准，因有意見認為所有股東均應有權就有關委任董事的事宜投票，而不應與其他可能會產生利益衝突的情況混為一談。另有部分修訂設過渡期。

上市公司董事會內全部獨董均已在任逾9年，便要委任一名新的獨董加入，以及在股東通函中披露每名連任多年的獨董姓名和在任年期。為減輕公司物色適合的獨董方面的困難，在實施新獨董建議前將有一段過渡期，新獨董建議將適用於2023年1月1日或之後開始的財政年度。

除了針對董事獨立性外，聯交所亦提倡引入董事會性別多元化。從2022年7月1日起，新股上市的申請人，須物色至少一名其他性別的董事，即不能「全男班」或「全女班」董事會。至於現行的上市公司設有三年過渡期，即不遲於2024年12月31日委任一名其他性別的董事。同時須就董事會層面達到性別多元化訂立目標數字及時間表，並每年檢討，以及披露包括高級管理層在內的僱員性別比例、發行人就達到性別多元化訂立的計劃或可計量目標。

聯交所另提出多項建議，包括要求上市公司在股東會投票表決結果的公告中須披露董事當天的出席紀錄、披露更多審核委員會的工作內容，以及要求環境、社會及管治(ESG)報告與年報須同時刊發。至於上市公司強制披露其股東通訊政策一項，港交所澄清發行人可按情況自由決定採取何種方式與股東溝通最為適切有效，而委任首席或高級獨立非執行董事或具備合適資格的高級投資者關係主管僅為提議。

是次共收到214份來自不同界別的回應意見，對各項建議都給予正面回應。回應人士普遍同意各項有關加強董事會獨立性，及進一步推動董事會成員性別多元化的建議。