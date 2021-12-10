新盤開售在即 元朗兩房戶1110萬易手創同類新高

元朗新盤開售在即，二手買家偷步以高價入市，區內Grand YOHO兩房單位，反價至1,110萬元沽出，做價料創同類型單位新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣梁志偉透露，南區南灣花園A座中高層A2室，實用面積約1,296方呎，套三房連工人套房間隔，日前以5.5萬元獲承租，呎租約42元，屋苑現時約有2個租盤提供，入場由月租4.1萬元起。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島17座高層B室，實用面積約618方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，呎價約16,181元，新買家屬於用家，因單位可承做高成數按揭，加上較市價平約8%，即決定承接。

●中原翁梓軒表示，灣仔海華苑1座低層B室，實用面積約316方呎，一房間隔，望樓景，以730萬元沽出，呎價約23,101元，新買家鍾情物業地段，加上已完成大維修，決定立即入市。

●中原周世康指，灣仔囍滙2座低層C室，實用面積約443方呎，一房間隔，望市景，以22,800元租出，呎價約51.5元，業主於2013年以822萬元買入單位。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角維港頌8座中層A室，實用面積約1,270方呎，四房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以5,300萬元承接，呎價約41,732元，原業主於2017年4月以5,340萬元購入上址自住，持貨約4年多帳面蝕40萬元。

●美聯蕭俊健稱，鰂魚涌康怡花園A座高層7室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望會所景，以900萬元成交，呎價約18,109元，原業主在今年9月以950萬元放售，減價50萬元後售。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城12月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約15,241元，其中33座低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以776萬元成交，呎價約14,866元，原業主於2008年10月以247.5萬元買入，持貨13年帳面獲利528.5萬元，期內升值逾2.1倍。

●利嘉閣鮑允中稱，牛池灣峻弦6座極高層E室，實用面積約713方呎，三房間隔，享飛鵝山景，原先叫租2.6萬元，經議價後減價2,000元或約7.7%，最後以2.4萬元獲承租，呎租約34元，新租客為外區租客，因子女在附近學校就讀，決定租入單位。

●美聯羅潔儀指，何文田天鑄2座中層D室，實用面積約1,237方呎，三房雙套房連書房及工人套房間隔，吸引家庭客以5萬元承租，呎租約40.4元。

●世紀21家天下黎振傑透露，旺角居屋富榮花園2座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以526萬元易手，呎價約12,204元，原業主於2001年10月以124萬元購入。

●香港置業文啟光稱，荔枝角泓景臺1座高層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以約2萬元放租約1星期，即吸引區內客洽詢，經議價後減價1,500元，以1.85萬元租出，呎租約36.5元。

●香港張仲賢表示，長沙灣愛海頌12月暫錄約8宗租務成交，較上月同期升五成，包括3座中層A室，實用面積約771方呎，三房間隔，望海景，業主以約3.2萬元放租，議價後減價5,000元，以2.7萬元獲承租，呎租約35元。

●中原馮健平指，美孚新邨12月暫錄約8宗買賣，平均實用呎價則下調至12,901元，其中3期百老匯街56號中層B室，實用面積約743方呎，三房改兩房間隔，望街景，最初開價990萬元，最終以960萬元成交，呎價約12,921元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●中原王勤學透露，元朗新盤開售在即，買家偷步入市，區內Grand YOHO第9座高層B室，實用面積約592方呎，兩房連儲物房間隔，開價1,100萬元，終以1,110萬元沽出，呎價18,750元，做價料創同類型單位新高，原業主於2016年9月以912.4萬元一手購入，持貨約5年帳面獲利197.6萬元，單位升值約22%。

●中原溫詩雁稱，馬灣珀麗灣錄5宗買賣，包括2座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享園景及小海景，叫價738萬元，經用家議價後，共減53萬元，以685萬元成交，呎價約12,900元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣3座中層H室，實用面積約829方呎，套三房連儲物室間隔，日前以2.9萬元獲承租，呎租約35元，業主於2015年5月以約1,120萬元購入。

●美聯吳洪剛指，荃灣爵悅庭北爵軒低層B室，實用面積約360方呎，一房間隔，放盤約兩個月，當時開價650萬元，雙方議價後減至638.8萬元，獲得區內一位90後首置客承接，呎價約17,744元。

●祥益林英傑透露，屯門居屋兆麟苑C座低層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內租客願意預繳一年租金，故有減價空間，最終以月租1.1萬元即睇即租，呎租約19.9元。

●祥益林英傑表示，屯門豐景園5座高層5室，實用面積約341方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價12萬元，決定以518萬元購入上址作自住之用，呎價約15,191元。

●中原李美賢指，洪水橋菁雅居16座頂層單位，實用面積約760方呎，套三房間隔，附連天台，月租叫價1.6萬元，新近有外區客睇樓後即場洽租，以1.5萬元租出，呎租約19.7元，新租客為家庭客。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天愛苑B座低層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，外區租客以1.17萬元即睇即租，呎租19.3元。

●利嘉閣黃毓文稱，粉嶺碧湖花園2座高層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，單位原先開價600萬元，日前以579萬元成交，減價21萬元或約3.5%，呎價約13,129元，屋苑現時約有44個放盤，入場費由538萬元起。

●中原洪文鋒表示，粉嶺花都廣場12月暫錄約2宗買賣，屋苑5座高層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，議價後以535萬元獲承接，呎價約13,648元，原業主則於2010年以172萬元購入，持貨11年帳面獲利363萬元，單位升值約2.1倍。

●世紀21宇田劉碧珍指，大埔富善花園1座高層E室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望市景，原先開價560萬元，放盤3個月，累減62萬元，減幅11.1%，獲用家以498萬元承接，呎價約13,644元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，火炭駿景園8座低層E室，實用面積約1,039方呎，套三房連工人房間隔，放盤兩個月，原先叫價1,350萬元，以1,338萬元連車位成交，呎價約12,878元。

●中原黎宗文透露，大圍金獅花園最新錄2期E座中層5室，實用面積約321方呎，兩房間隔，日前以504萬元易手，呎價約15,701元，原業主則於2010年以168萬元購入，持貨11年帳面獲利約336萬元，單位升值約2倍。

●美聯陸楚江指，馬鞍山海典灣3座低層E室，實用面積約474方呎，兩房間隔，最初叫價830萬元，逐減價約8%至760萬元成交，呎價約16,034元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海1座低層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，原先叫價918萬元，放盤3個月，獲買家以862萬元承接，呎價約17,556元，原業主於2017年12月購入，當時作價739萬元，持貨約4年帳面獲利123萬元，期內升值約17%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋福安花園2座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後於已補價自由市場以572.8萬元易手，呎價約11,835元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居1期雙號別墅，套三房連工人房間隔，享海景，連花園1,169方呎，原先叫價2,950萬元，累減112萬元，減幅約10.6%，以2,838萬元成交，原業主早於1984年8月購入，當時作價63萬元，持貨約37年帳獲利2,775萬元，期內升值約44倍。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳居屋富寧花園2座中高層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望山景，於已補價自由市場以560萬元易手，呎價約11,313元，屋苑現時約有2個放盤，入場費由580萬元起。

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