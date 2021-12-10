華記環球披露主席盧卓明未被控告

根據董事會可得的資料及公開的消息來源，該調查乃有關若干審計人員收取懷疑賄款，審計人員乃由匯聯會計師事務所有限公司於公司申請在聯交所上市的階段時所聘用。據聲稱，該等審計人員從公司主席兼董事總經理盧卓明收受懷疑賄款，以製備有關上市申請的虛假會計師報告。據董事會所得知，該等被香港廉署拘捕的審計人員之中，其中兩人為公司的前首席財務官，即黃逸中及陳偉麟。陳偉麟於2021年10月29日辭職，於2021年11月16日起生效，並於同日完全離開公司。

盧卓明及公司的澳門法律顧問已向董事會確認，於公告日期，盧卓明至今並無因任何罪行而被扣留、被拘捕或被控告。再者，盧卓明與執法部門合作並協助該調查。

於公告日期，公司對上述指控僅擁有非常有限的資料，董事會認為，有關指控的性質大體為概括的，並無任何針對任何人士的控罪之具體詳情。因此，由於盧卓明至今並無因任何罪行而被香港廉署或澳門廉署扣留、拘捕或控告，公司無法就有關指控是否屬實或證實，得出任何可靠或適當的結論。