發展商年尾加速推盤　有新盤餘貨減3成吸客

臨近年底，發展商推售新盤的步伐明顯加快。備受關注的元朗區全新盤上載樓書，料於下周開價。至於港島區新盤則部署聖誕前開售。其他新盤餘貨亦加緊推出，屯門區有新盤餘貨減價最高三成吸客。

●The YOHO Hub樓書曝光 最細單位317方呎

項目由四座住宅大樓組成，第一座及第二座樓高35層，第三座及第五座則分別樓高24層及23層。據樓書所見，項目面積最細的單位為第5座7樓G室，實用面積317方呎，屬一房間隔，設開放式廚房，浴室位於睡房內。至於面積最大的單位位於第5座31樓H室，實用面積1,182方呎，設有4個睡房，附連儲物室、連廁工作室。

其他配套方面，該期數的項目共提供163個住客停車位，138個住宅單車停車位。住客會所總面積有逾2.6萬方呎。

●將軍澳海茵莊園或下周盡推4號價單200伙

她續指，新價單涵蓋開放式及一房單位，至於項目的兩房單位數量較少，故會採用惜售策略。特色戶則留待現樓階段，以招標形式出售。

該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，項目新價單新增「超級輕鬆建築期一按付款計劃」、「輕鬆建築期一按付款計劃」及「輕鬆120天一按付款計劃」等，自公布後已接獲約1,000個查詢，市場反應踴躍。

此外，同系的西營盤高街單幢式住宅項目，會部署明年下半年推出，該盤主打中小型單位，預料吸納投資客及小家庭客市場。

●上環CAINE HILL周六開放示範單位 周日開始收票

●128 WATERLOO 兩房1,733萬沽

市區新盤承接力強，萊蒙國際（03688）等合作的何文田128 WATERLOO，今日(10日)再沽出1伙兩房單位，項目在最近一個月內累計沽出8伙。最新成交的單位為7樓G室，實用面積534方呎，屬兩房間隔，以1,733萬元成交，實用呎價約32,453元。

●壽臣山深水灣徑8號呎價10.8萬 創南區分層戶新高

新盤市場再錄大額成交。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號新近錄得一宗高價成交，單位成交呎價達10.8萬元，創南區分層單位呎價新高。

最新沽出的單位為1座16樓B室，實用面積3,641方呎，以3.93億元成交，呎價108,000元。單位設私人升降機大堂，屬四房間隔，連220方呎露台。該盤至今累計沽出19個單位，合共套現約53.8億元。

●維港1號售出26伙

●長沙灣傲凱加推12伙

據新價單顯示，12個單位實用面積介乎265至455方呎，戶型包括一房及兩房，售價介乎519.1萬至805.3萬元，呎價17,275至20,298元。值得留意是，該盤亦上載修改價單，將其中兩個單位售價下調約6至8%，包括6樓C室，實用面積455方呎，由約882.1萬元減至808.5萬元。而7樓C室，實用面積455方呎，則由約887.4萬元減至827.4萬元。

據銷售安排顯示，準買家須於12月15日下午6時提交購樓意向登記，項目將以抽籤方式決定揀選單位的優先次序。

●屯門菁雋頂層特色戶減價 最多下調33%

減價的單位包括21樓1室、2室、6室、7室及9室。當中，21樓6室，實用面積794方呎，為該盤面積最大的單位，連350方呎平台及722方呎天台，原本折實售價約1,486.6萬元，惟最新減至998萬元，最新呎價約12,569元，減幅近33%，減價約488.6萬元。

另外，21樓1室，實用面積673方呎，屬三房間隔，原本折實售價為1273.8萬元，現減至998萬元，最新呎價約14,829元，減幅近22%，減價約275.8萬元。該項目同時上載最新銷售安排，將於12月17日發售上述5伙。

●港置向海茵莊園買家送酒店住宿套票

為配合該盤的推售部署，香港置業公布向項目買家送出聖誕置業優惠。由即日起至12月27日，凡經香港置業選購該盤的一手指定住宅單位，首10名買家最高可享價值3,800元的酒店住宿套票，總值高達38,000元，先到先得，送完即止。

本月新盤香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽稱，資料顯示，本年至今將軍澳區20個私人屋苑二手註冊量錄2,723宗註冊，已超出去年全年的2,201宗逾兩成，暫創近9年新高，反映區內一、二手市場置業需求龐大，市場承接力十分強勁。