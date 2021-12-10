發展商年尾加速推盤 有新盤餘貨減3成吸客
2021年12月10日 22:29
東網電視更多新聞短片
臨近年底，發展商推售新盤的步伐明顯加快。備受關注的元朗區全新盤上載樓書，料於下周開價。至於港島區新盤則部署聖誕前開售。其他新盤餘貨亦加緊推出，屯門區有新盤餘貨減價最高三成吸客。
●The YOHO Hub樓書曝光 最細單位317方呎
新鴻基地產(00016)元朗大型新盤The YOHO Hub第B期，周五(10日)上載售樓說明書至物業網站，項目由4座住宅組成，提供1,030個單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積317至1,182方呎，關鍵日期為2023年3月31日。
項目由四座住宅大樓組成，第一座及第二座樓高35層，第三座及第五座則分別樓高24層及23層。據樓書所見，項目面積最細的單位為第5座7樓G室，實用面積317方呎，屬一房間隔，設開放式廚房，浴室位於睡房內。至於面積最大的單位位於第5座31樓H室，實用面積1,182方呎，設有4個睡房，附連儲物室、連廁工作室。
其他配套方面，該期數的項目共提供163個住客停車位，138個住宅單車停車位。住客會所總面積有逾2.6萬方呎。
●將軍澳海茵莊園或下周盡推4號價單200伙
新盤積極部署新一輪銷售，九龍建業(00034)(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，旗下將軍澳海茵莊園，有機會下周末作新一輪銷售，或會盡推第4號價單的200伙。
她續指，新價單涵蓋開放式及一房單位，至於項目的兩房單位數量較少，故會採用惜售策略。特色戶則留待現樓階段，以招標形式出售。
該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，項目新價單新增「超級輕鬆建築期一按付款計劃」、「輕鬆建築期一按付款計劃」及「輕鬆120天一按付款計劃」等，自公布後已接獲約1,000個查詢，市場反應踴躍。
此外，同系的西營盤高街單幢式住宅項目，會部署明年下半年推出，該盤主打中小型單位，預料吸納投資客及小家庭客市場。
●上環CAINE HILL周六開放示範單位 周日開始收票
發展商推盤步伐提速，恒基地產(00012)的上環CAINE HILL自周四(9日)公布首張價單後，將於周六(11日) 對外開放示範單位及展銷廳。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，項目將於周日(12日)開始收票，最快下周公布銷售安排，如反應熱烈，將考慮短期內加推，最快聖誕前進行首輪推售。
●128 WATERLOO 兩房1,733萬沽
市區新盤承接力強，萊蒙國際（03688）等合作的何文田128 WATERLOO，今日(10日)再沽出1伙兩房單位，項目在最近一個月內累計沽出8伙。最新成交的單位為7樓G室，實用面積534方呎，屬兩房間隔，以1,733萬元成交，實用呎價約32,453元。
●壽臣山深水灣徑8號呎價10.8萬 創南區分層戶新高
新盤市場再錄大額成交。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號新近錄得一宗高價成交，單位成交呎價達10.8萬元，創南區分層單位呎價新高。
最新沽出的單位為1座16樓B室，實用面積3,641方呎，以3.93億元成交，呎價108,000元。單位設私人升降機大堂，屬四房間隔，連220方呎露台。該盤至今累計沽出19個單位，合共套現約53.8億元。
●維港1號售出26伙
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，今日(10日)發售217伙，當中201伙以價單形式出售，其餘16伙將招標出售。據市場消息指，該盤是日售出約26伙。
●長沙灣傲凱加推12伙
市場氣氛向好，發展商趁勢推售新盤餘貨。遠東發展(00035)及市建局等旗下長沙灣傲凱已屆現樓，上載新價單加推12伙，並上載最新銷售安排，落實於12月23日發售14伙。
據新價單顯示，12個單位實用面積介乎265至455方呎，戶型包括一房及兩房，售價介乎519.1萬至805.3萬元，呎價17,275至20,298元。值得留意是，該盤亦上載修改價單，將其中兩個單位售價下調約6至8%，包括6樓C室，實用面積455方呎，由約882.1萬元減至808.5萬元。而7樓C室，實用面積455方呎，則由約887.4萬元減至827.4萬元。
據銷售安排顯示，準買家須於12月15日下午6時提交購樓意向登記，項目將以抽籤方式決定揀選單位的優先次序。
●屯門菁雋頂層特色戶減價 最多下調33%
佳源國際控股(02768)及陞域集團發展、已屆現樓的屯門「納米盤」菁雋，今日(10日)修改價單，將5個頂層特色單位售價下調。新價單的售價下調幅度由27%至約48%，扣除已經取消的22%折扣後計，實際減幅則由約6%至33%，其中屬該盤面積最大的三房單位賣平約488萬元。
減價的單位包括21樓1室、2室、6室、7室及9室。當中，21樓6室，實用面積794方呎，為該盤面積最大的單位，連350方呎平台及722方呎天台，原本折實售價約1,486.6萬元，惟最新減至998萬元，最新呎價約12,569元，減幅近33%，減價約488.6萬元。
另外，21樓1室，實用面積673方呎，屬三房間隔，原本折實售價為1273.8萬元，現減至998萬元，最新呎價約14,829元，減幅近22%，減價約275.8萬元。該項目同時上載最新銷售安排，將於12月17日發售上述5伙。
●港置向海茵莊園買家送酒店住宿套票
聖誕將至，各大地產代理紛紛增添優惠吸客。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，正準備新一輪銷售，計劃於下周對外開放全新裝修的一房示範單位。
為配合該盤的推售部署，香港置業公布向項目買家送出聖誕置業優惠。由即日起至12月27日，凡經香港置業選購該盤的一手指定住宅單位，首10名買家最高可享價值3,800元的酒店住宿套票，總值高達38,000元，先到先得，送完即止。
本月新盤香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽稱，資料顯示，本年至今將軍澳區20個私人屋苑二手註冊量錄2,723宗註冊，已超出去年全年的2,201宗逾兩成，暫創近9年新高，反映區內一、二手市場置業需求龐大，市場承接力十分強勁。