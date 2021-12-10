美股全線向上　Oracle升逾19%

美國通脹創下39年新高，惟市場基本上已消化聯儲局加快「收水」預期。美股周五早段全線上揚，道指曾升180點，至35,934點；標指升34點，至4,701點；以科技股為主的納指漲152點，至15,669點。

11月消費物價指數(CPI)按年升6.8%，為自1982年6月來新高，符合預期的6.8%；按月升0.8%，高於預期的0.7%。扣除食品和能源的核心CPI按年漲4.9%，亦是自1991年6月來新高，按月升0.5%，均符預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,071點，升93點，高水75點。

惠峰國際發展董事張玉峰預期，明年聯儲局加息對市場衝擊有限，因當局已不斷釋放信號，市場已有所準備，料美股明年整體表現向好，惟市場波幅會比今年大。其中，料上半年旅遊及航空板塊能帶動市場，下半年則會橫行。此外，元宇宙等科技概念今年討論度甚高，預期市場將出現更多新興科技企業。

被譽為「科技女股神」的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)承認，她為旗下基金則跑輸大市感到意外，並曾經自我反省。不過，她表示仍會維持一貫投資策略，稱未來5年其投資組合的複合年回報率可望超過40%。

個股方面，瑜伽服裝品牌Lululemon今年第三財季收入按年增長29.8%至14.5億美元，勝預期；純利升30.73%至1.87億美元；經調整後每股純利1.62美元，高過預期，主要由於男裝收入按年增長44%所帶動，其股價跌3.14%。

甲骨文公司(Oracle)截至11月底止季度收入為103.6億美元，按年升5.71%；經調整後盈利為33.8億美元，按年升4.48%，勝預期。公司股價升19.75%。

5名Apple Watch Series 6用家透過加州聯邦法院向蘋果公司(Apple Inc.)提出集體訴訟，稱其鋰電池容易發脹，並造成屏幕破碎等損壞，令用家因此承受身體傷害，指摘Apple在知情的情況下仍推出產品，惟其股價升0.88%。