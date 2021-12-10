唇槍舌劍是煙幕？英特爾傳密會台積電傾合作

美國晶片大廠英特爾（Intel）行政總裁蓋爾辛格日前以「地緣不穩」為由唱衰其競爭對手台積電，後者亦不示弱地反擊。不過，有外媒引述消息指，蓋爾辛格正打算在下周秘密拜訪台積電高層，雙方表面上的唇槍舌劍原來只是煙幕。

台積電本身是英特爾重啟晶圓代工業務的競爭對手之一。據報道，蓋爾辛格之所以要會見台積電高層，是因為英特爾在失去晶片製造業的領導地位後，台積電是協助其解決問題的臨時方案。報道又指，他在周四（9日）出席活動時透露，要扭轉英特爾之前的失誤是長期任務，至少需要5年才能公司「恢復健康」。

蓋爾辛格在今年2月接任CEO一職，並着手重建晶圓代工業務，更透過把公司旗下晶片製程「改名」營銷等手段，試圖重振公司。

目前在晶圓代工領域領先全球的台積電，周五公布了11月營業數據，收入達1,482.68億元（新台幣‧下同），按月增長10.2%，為史上第三個月份。今年首11個月累計收入達到1.432萬億元，按年增長17.2%。分析指出，按早前的業績指引推算，台積電 12月收入仍會處於高位，並有機會再衝破1,500億元，再創新高。

雖然近期傳出超微半導體（AMD）、高通等大客戶，部分訂單將選用了三星3納米製程工藝。不過有專家估計，台積電受惠高效運算商機，明年包括高通、英偉達等客戶的4及5納米訂單有望回歸，其先進製程市佔率將持續擴大。