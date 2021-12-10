【產經評論】中美爭主導亞太　勢掀經貿新格局

中美爭霸，除了考驗兩國的內部治理能力外，外部合縱連橫的影響力亦為關鍵。中國繼於去年底與多國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），今年已正式申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。另一方面，美國正千方百計重返亞太，以台海局勢作籌碼，並設法在區內經貿排除中國勢力。可以預見，兩強在亞太區爭奪主導權之戰將趨激烈，分化割裂最終不但無助經貿發展，更危及地緣政治，成為威脅世界經濟的一大炸彈！

作為世界大國，除體現於經濟規模之外，更取決於國際的影響力。美國前朝特朗普政府退出12國的《跨太平洋貿易夥伴關係》（TPP）（即CPTPP前身），奉行「棄團購、選單點」的策略，即摒棄多邊貿易，轉投雙邊策略，結果是自貶美國在國際的「身價」。

到了現屆拜登政府，一改特朗普的「退群」外交，打正旗號要重返亞太。不過，美國無意加入CPTPP，而欲另組新經貿組織，高舉印太戰略，並以疫苗外交大打東盟諸國主意，又刻意加強與台灣的經貿連繫，圖以「台灣牌」牽制內地。近日美國政府高層更表明，擬與亞太諸地簽署一項非常強大的經濟架構協議，主要關注供應鏈協調、出口管制和人工智能（AI）標準等領域，最快明年首季正式啟動。此舉一方面抗衡中國在亞太區的影響力；二來是要藉着協調區內出口管制，確保限制敏感技術和產品流向中國，以強化其對華各項「卡脖子」措施的成效。總之，就是圖以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子來全方位制華。

從地理和實際經貿連繫上，中國向來是亞太區經貿重要參與者，從地區利益出發，反對回到冷戰時期的對立和割裂狀態，主張積極透過主動擴大開放，推進貿易和投資自由化、便利化，維護產業鏈及供應鏈穩定暢順。中國崛起不但沒有威脅區內安全，更在疫情中支持着區內經濟持續發展，而從RCEP的成立，到有CPTPP成員國歡迎中國申請加入，都是對中國在亞太區角色的肯定。

亞太區的關係和合作，正面臨中國崛起和美國戰略重構的複雜挑戰，區內諸地須在各種力量之間腳踩兩隻船，權衡利益，這使得區內未來10年的發展如現代版「戰國時代」，權與利的討價還價，圍繞兩大軸心的分化發展，實不利地區經濟做大做強，更換來地緣政治不穩，反削弱經貿發展潛力，誠非世界之福。奈何中美爭霸沒有回頭路，兩強競合將引領亞太地區走進危險10年！