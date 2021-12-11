東方日報B1：美狠手開炮　擊殺中芯及商湯

商湯旗下附屬公司北京商湯，早於2019年10月已遭美國商務部列入出口管制實體清單。美國財政部周五亦正式宣布，把擁有臉部識別技術的商湯列入「中國軍工企業」黑名單，理由是其涉及侵犯人權等行為。該公司開發了專注於辨認維吾爾族人的臉部識別技術。除了商湯外，被制裁的名單包括新疆自治區政府前主席扎克爾(Shohrat Zakir)及現時出任代主席的吐尼亞孜(Erken Tuniyaz)。

外媒引述消息指，受制裁消息影響，商湯或延遲其上市計劃，並且沒有按原定時間在周五宣布招股定價，主因是銀行需要時間進行調整及應對監管相關問題。為了繼續推進上市計劃，公司可能需要更新招股書中有關投資者風險的部分，以反映美國制裁措施的影響。

報道又指，商湯在最近一輪融資當中協議，若公司於明年4月前未能成功上市，要向投資者回購部分股份。另有消息指該公司已與其顧問進行緊急討論；部分曾經在建簿(Book building)期間出價認購的美國投資者，目前亦已選擇撤出。

耀才證券行政總裁許繹彬指，近期新股市場疲弱，商湯的認購反應亦未見十分熱烈，情況與掛牌前兩天宣布煞停的螞蟻集團不一樣，即使其最終擱置在港上市計劃，最大影響只是孖展計息日數較長，若周五公布擱置及退還申請款項，計息的日期則會較短。

據市場統計，商湯孖展認購僅錄約4.11倍超額認購。商湯發售15億股，當中10%在香港公開發售，90%國際發售；招股價介乎3.85至3.99元，集資59.85億元，原定於下周五(17日)掛牌。

美國拜登政府對中國科技企業的打壓日益增強，本身已成為美國「重點打擊對象」的中芯也恐將面臨更嚴格的出口限制。外媒報道，美國國防部提議堵塞允許中芯購買美國技術設備的「漏洞」，將禁令擴大至阻止其獲得生產14納米及以下製程晶片的設備。

雖然中芯已遭美國商務部列入「黑名單」，根據當前規定，已無法購買製造10納米或以下更先進製程晶片所需的設備，惟有分析指，許多晶片生產設備能夠通用於不同製程的晶片，故中芯仍然有可能通過調整改裝設備，突破技術封鎖，這等同於變相「放生」中芯。據早前披露的國會文件，去年11月至今年4月，中芯的供應商共獲420億美元出口許可，反映其仍能如常獲得營運所需的設備。

雖然美國國防部冀擴大對中芯技術禁令的範圍，惟有消息指，美國商務部對該提議的部分項目持反對意見，原因是這些計劃將損害美國企業利益。美國商務部此前曾指，促進美國出口是為了讓美企和員工受益，惟與中國的商業交易，不能以犧牲國家和經濟安全為代價。