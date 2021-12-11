黃詠欣：物業查冊留意建築物頒令

買入單位前一般都會進行查冊，如發現單位有「建築物頒令」（Building Order）便要加倍留神。不同的Building Order代號對按揭的審批各有影響，部分「頒令」更會可能令銀行拒批按揭。

最常見的Building Order代號大致有4個，當中S24出現機率最高。S24代表單位有清拆令，要拆卸、移去或改動建築物等，舉例單位有僭建物未清拆，便會出現S24。

部分銀行會要求上門視察有S24 Building Order的單位，視乎嚴重程度及評估需要還原的費用，如清拆還原費用少於10萬元或佔物業估值的比例很少，銀行很大機會如常批出按揭。不過，若然費用多於10萬元，銀行或會從樓價扣減還原費用，再去計算貸款額。另要留意，一旦單位有改裝/僭建的S24 Building Order，銀行都會要求申請人簽承諾書，表示申請人會負責還原單位間隔的開支及責任。

另一對物業按揭影響相對少一點的Building Order為S27A（有危險山坡等），由於這個Building Order問題，多數不影響單位內部的結構及安全，因此對大部分銀行仍願意批出按揭。

至於對按揭審批較大影響的Building Order有S25（建築物用途的更改）及S26（有危險建築物），特別是S25部分銀行表明不會接受，而S26則要視乎情況，例如單位外牆有倒塌風險或有危險的廣告板等情況，如申請人可交出業主立案法團紀錄，顯示已招標進行維修或正進行或將進行維修工程，有付款進行工程的紀錄等，銀行或會酌情審批。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣