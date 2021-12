1周10大驚奇︰美股牛市是假象？「明升暗跌」連女股神也中伏

美股今年以來屢創新高,主因是蘋果公司(Apple Inc.)、微軟等科網龍頭股價屢創新高,然而,若投資者把目光從主流的寥寥數隻股票上移開,望開向更廣闊的市場表現,便會發現「虛假繁榮」背後的暗湧。據S&P Global Market Intelligence數據,假如撇除掉五家最大市值公司(蘋果、微軟、亞馬遜等)的表現,納指今年跌幅已超20%,意味着整體大市其實「明升暗跌」...

【1、科技女股神:升市首遇滑鐵盧 正自我反省!】

規模達178億美元的方舟創新ETF(ARK Innovation ETF)今年跌幅超過20%,大幅跑輸期內上漲24%的標普500指數。該ETF的操盤人,有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)坦言,從未經歷過市場正在上漲或增值,但其策略卻在下跌的情況,正在「自我反省」。

她表示,因為其專注於增長型股票的基金,在聯儲局收緊政策的背景下失寵。其中特斯拉及Roku等幾隻重倉股近期皆由高位回落。然而,伍德仍未服輸,重申基金仍將堅持原先計劃,強調其策略的機會巨大,預計未來5年的年均複合回報率將超過40%。而鑑於今年的劣績,ARK基金已着手強化研究及模型預測。

【2、「股神軍師」芒格買阿里巴巴 慘輸35%】

除了標誌着新一代投資泰斗的Cathie Wood外,作為上一代股神巴菲特的好拍檔兼「軍師」芒格,亦因為買入阿里巴巴而損手。芒格旗下公司Daily Journal Corporation提交予美國證監會的第三季13F文件顯示,截止9月底,Daily Journal將阿里巴巴美股的持倉增加了82%,至30.2萬股。

【3、IMF料Omicron令全球經濟損失多5.3萬億美元】

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath表示,新變種病毒Omicron導致的全球經濟損失,可能較原先預計的12.5萬億美元,高出5.3萬億美元。

她續指,疫情或會持續更長時間,供應中斷時間會更長,從而帶來通脹壓力,然後面臨滯脹風險,但各國央行已經沒有空間維持極度寬鬆貨幣政策和超低利率。

【4、法國先知400年前留下預言!明年將爆發8大災難】

法國著名先知Nostradamus曾在1555年的著作《百詩集》(Les Prophéties)中,準確預言百年間的國際軼事,舉凡法王亨利二世之死、希特拉崛起等,令人嘖嘖稱奇。而在世時行醫多年的Nostradamus,歷經歐洲黑死病大流行,其作品中亦提到「Delta」與「Omicron」等病毒名稱,更預言明年會出現八大災難。

外媒報道,Nostradamus預言明年,大量流星及小行星雨會頻繁出現,少數民居會被墜落流星砸毀;全球將發生經濟大蕭條,通脹指數創新高,美元貶值更會一蹶不振;法國則會遭逢洪水、火災及乾旱等天災,造成經濟損失及民生蕭條。

他也預測,人工智能(AI)技術日漸成熟,逐漸取代人類工作;大國間因關係緊張,武裝戰爭一觸即發,導致人口大幅流動,間接造成大饑荒。

他又稱,一位國際領袖將逝世,遭到親信暗殺篡位,改變整個國家的制度及文化,並在國際間引起軒然大波,許多網友猜測應是指北韓領導人金正恩;而因全球氣候反常,農作物、魚獲銳減,經濟遭重創的國家會發動戰爭掠奪他國資源。

Nostradamus生於西元1503年,是法國的知名醫生、占星術師及預言家,他的著作中出現「Delta」與「Omicron」等病毒名稱,並被他以「兩顆星星將在雙魚座相遇」等艱澀的語句紀錄。由於占卜學曾被視為巫術,許多專家推測他以隱諱的方式規避,避免遭到宗教迫害。

因成功預言法國大革命、希特拉崛起及911等事件,甚至推斷人類會發明飛機、原子彈等科技,Nostradamus身故後仍被熱烈推崇,許多支持者將他的著作整理成冊,並挖掘字裏行間的寓意;亦有人批評他的作品語意不清,參考價值不高。Nostradamus已於1566年病逝,享年62歲。

【5、親華大鱷備戰經濟大災難 世紀通脹前兩招保命】

作為一貫中國大好友、有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧預警,一場新的「經濟大災難」即將發生,建議投資者要做好準備。他在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》(應對世界秩序變化的原則,未有官方中文譯名)提到,美國政府試圖使中國和中國文化變得較「美國化」,最終可能適得其反,造成衝突。他說:「我認為我們有和中國一戰的風險,主要由於誤解。」

他坦言,雖然開戰未必成真,自己也曾經出錯,但根據歷史模式,未來不可避免要發生「經濟大災難」。他所說的所謂模式來自「修昔底德陷阱」理論,是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國,而現存大國也必然會回應這種威脅,戰爭就變得不可避免。

面對可能發生的「經濟大災難」,他有兩個建議:首先要評估個人財務風險,但不能以今日的美元價值衡量,而是以通脹調整過的標準來衡量,意思是要準備好緊急預備金,惟不是100%現金,而是要將部分資金安置在安全且多元化的投資組合裏,因通脹嚴重,投資者要盡可能投資保值。不過,就算喜歡比特幣或黃金,也不要押上全部注碼,可加入一些抗通脹債券;其次是入市投資前,要想清楚如果失去了工作,沒有薪金收入後能撐多久,扣除必須持有的現金後,將其餘資金用作保本投資。

【6、美前財長︰未來24個月恐陷衰退】

美國前財長薩默斯最新警告,通脹已根深柢固,聯儲局很難在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲,估計在未來24個月內陷入衰退的可能性達30至40%,惟餘下的60至70%機率不是經濟向上,當中20至25%是收水下不會大幅衝擊經濟增長的「軟着陸」,但他補充:「有證據表明,通脹快速升溫,要實現軟着陸非常困難。」

再者,他堅信今次高通脹導致衰退的最大原因是美國正面對他一生中從未見過的最嚴重勞動力短缺,一旦衰退,之後有50%機會呈現「L形」走勢,即處於長期停滯,人們無甚消費意欲,金融市場將非常震驚和痛苦。

【7、新債王︰美國通脹料達7%】

「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克也認同,隨着聯儲局因通脹而加速退市,並轉向加息,金融市場會迎來「巨大風浪」,建議投資者要密切關注俗稱「垃圾債」的高收益債券,這可能會是風險資產的「礦坑裏金絲雀」,即該市場會發出前瞻性預警訊號,一旦「垃圾債」大冧,投資者就要考慮沽出包括股票和虛擬貨幣在內的風險資產。他透露已沒有持有任何新興市場股票,又認為未來一、兩個月美國通脹可能按年勁增7%,2022年也不會低於4%,預示聯儲局會加快收水,市場恐面臨更大波動。

【8、高盛大佬:未來美股回報將不如過去幾年】

高盛行政總裁所羅門(David Solomon)周二(7日)接受外媒訪問時表示,預期未來數年,股票和許多其他資產的回報率將低於過去幾年。

事實上,以標指為基準,美股勢將級得連續3年雙位數的回報,而股市牛市更加蔓延至其他資產,包括房地產、加密貨幣,甚至藝術品等。

所羅門直言,不相信作為股票投資者,應該期待長年期的雙位數回報,並指他作為許多投資委員會、慈善基金會、大學董事會等的參與者,顯然不認為過去3至5年的回報水平會在未來幾年持續下去。

高盛股價今年以來已經累升約48%,但他認為,高盛股價仍然被低估了,認為傳統金融服務業的盈利能力非常強大,但該行股價反映盈利倍數非常低。

【9、美牽頭打商業冷戰 中國難免與全球脫鈎?】

美資大行摩根士丹利警告,隨着美國牽頭打「新商業冷戰」,使中國經濟對全球的貢獻下降,取而代之的是台、韓、印度、印尼、智利及秘魯等。恰巧正值拜登政府四出呼籲大國釋放原油儲備遏通脹之際,內地則選擇釋放約1.2萬億元人民幣自救,有機會對環球通脹帶來溢出效應,令物價難以回落。

摩根士丹利投資管理首席全球策略師Ruchir Sharma最新撰文警告,早在疫情前,中國經濟的增長與其他經濟體之間的關聯就已開始鬆動,種種數據顯示,中國的經濟重要性已大不如前。不僅美國,全球與中國的脫鈎恐持續,中國的市場份額被周邊地區和南美資源大國瓜分,形成新商業冷戰。就在此敏感時刻,美國仍高調拉攏台灣構建關鍵產業供應鏈,明顯是挑釁中國。

Sharma引用數據指出,自2015年以來,中國國內生產總值(GDP)的增長與其他新興市場間的相互關聯性,從幾近完美的0.9以上(指標最大值為1),降至僅0.2以下(最小值為0)。期間正值美國前總統特朗普開打中美貿易戰,讓不少美企開始重新為供應鏈布局。在今年第二季,中國經濟增速遠比其他新興市場放緩,為30年首次,或許就是脫鈎先兆。

他特別提到,造成過去5年多相互關聯性減少的深層原因包括新商業冷戰,以及中國轉由內需取代貿易驅動的增長模式。出口佔中國GDP比例已從2010年之前的逾35%,降至目前不到20%。中國在2015年推動「中國製造2025」後,特朗普就以「脫鈎」來回應中國,接着現任總統拜登上場,在經貿戰線上施加的壓力有增無減,並着手拉攏許多歐洲國家,疫情期間更加大相關努力,亦即從中國的商業對手墨西哥、越南與泰國等地採購更多產品,逐漸形成新商業冷戰。

【10、華爾街大好友料標指明年底見5200點】

雖然聯儲局將加快「收水」步伐,令投資界對美股前景感到悲觀。然而,華爾街長期「大好友」,著名分析員Edward Yardeni唱反調,認為即使Fed不再注入更多資金,仍無阻美股的升勢。

Yardeni接受外媒訪問時表示,自2013年以來,投資者已經第四度面對Fed的「縮減恐慌」(Taper Tantrum),即預期即將收緊銀根帶來的市場恐慌。Yardeni相信Fed今次不會因應金融市場下滑而改變結束買債行動,因為通脹情況實在極為嚴重,即使Fed一年內加息兩或三次,也不對此感到驚奇。

儘管如此,Yardeni仍看好美股後市,相信藍籌將加強應用新科技去提升生產力,繼而推動美股上升。他預期標指今年底可上望4,800點,較周二收市位仍有2.4%的上升空間;明年底上望5,200點;2023年底將挑戰5,500點。