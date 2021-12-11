致富智庫：投資唔一定賺　注意5大盲點免招損

低利率持續，散戶大膽借錢，形成人人皆股。今年4月一項統計顯示，美國家庭總體金融資產中，股票佔比攀升至41%創新高。不過，全民皆股又係咪個個都善於投資呢？唔想投資有損失，不妨參考以下5大投資理財常見的盲點。

【1、跟風炒股 谷大資產泡沫】

股市有一個「擦鞋童」理論(Shoeshine boy theory)，「擦鞋童」意思是社會上較底層的經濟弱勢者，這些人沒有多餘的資金，因不太會關心股票升跌，或是談論股票話題。

一旦大市持續上漲，買股票就能賺錢，炒股成為全民運動，連一向不談股票的擦鞋童也將僅餘的錢拿去投資股市，並能跟客人侃侃而談，滿口股票經，那可能意味股價已見頂，因為連資金最少的人最後都投入股巿，巿場已無新資金和買盤支撐，股市泡沫即將爆破。

以上說法，跟另一個「從眾效應」(Bandwagon effect)相似，這指人們受到多數人的一致思想或行為影響，從而跟隨大眾的思想或行為，亦即羊群效應。

事實上，歷史上充斥投機泡沫事件，如鬱金香泡沫及美國科網泡沫等。持有一眾「股神」加持的共同基金，雖讓人感安心，但目前不論美股、港股，抑或環球股市都水漲船高，一連串高回報狀態不會持續出現，接下來回報可能偏低，甚至出現跌市。

傳統觀點都以為表現突出的市場會繼續跑贏，表現差的市場只會變得更糟。別理會股市的傳統智慧和從眾效應，因這種智慧通常是錯的，大家能採取的理想策略就是跟着自己的儲蓄與投資計劃走。

【2、憑感覺入市 易受情緒左右】

從眾效應不但誘使投資者在泡沫期間承擔愈來愈高的風險，同時也導致投資者在悲觀情緒四處蔓延時「低賣」。股價的大幅波動和市場輿論也容易左右股民的情緒，使他們單憑感覺作出投資決定，而不是根據理性分析，但謹記股市回報遵循着「均值回歸」的原理，意指當某數值偏離平均值(Mean)，其後數值將傾向回歸至平均值。

套用於金融市場上，當股票估值顯著低於歷史平均值，投資者就可考慮買入，以博取其估值回歸到歷史平均水平。不過，理論歸理論，股價走向亦受多個因素綜合所影響，均值回歸的時機有時難以掌握，令投資者可能未等到股價回升之前，已自行止蝕離場。

熱門的投資話題都可能令市場情緒高漲，變相不利投資，例如1980年代晚期，日經指數攀升到將近4萬點時，日本的不動產和股市狂飆。又如1990年代晚期至2000年初期，納斯達克指數超過5,000點，科網股居高不下，但這些投資潮流全部變成股災。雖然不追隨熱潮走會很難受，不過，學習控制跟風的衝動，是很重要的投資課題。

【3、過分自信 頻繁進行交易】

不少投資者對自己選股的能力過度自信，尤其是投資專家及基金經理，由於他們認為自己比其他人掌握到更全面的資訊，並擁有更出色的投資技巧，除了選股，他們亦會適時進出市場。不過，到最後不可能所有投資者的投資表現都跑贏大市，加上頻繁的交易衍生高昂管理費和交易成本，將抵銷高於水準的收益。

在Charles Ellis撰寫的《Winning the Loser's Game》中提及，投資是一個「輸家遊戲」，比的不是技巧，而是少犯錯。一般動作愈多，回報愈低。大多數投資者之所以敗給自己，是因為選擇了錯誤的股市投資策略，即是沒採取書中提出「買進後就長期持有」的被動指數投資策略。

很多人去年從科技股的升勢獲利，就以為自己是投資高手，成為「即日鮮」炒家，怎料被內地監管風波殺個措手不及，不少散戶更在高位買入，低位沽出，結果頻繁交易回報被「規律買進並持有」的策略還低。因此，只要做足功課，選對公司，並堅持持有，這樣無論股市有甚麼風浪，對投資者來說，勝利也是遲早的事。也可採納研究行為金融學的學者Terrance Odean的建議，已婚男士進行任何投資決定前，可以先詢問妻子的意見，因為女性一般不像男性那樣過度自信。

【4、懶理成本 多繳佣金管理費】

剛才說過交易成本的問題，在進行任何投資動作前，必先記住付出的成本愈高，回報就愈少。譬如選擇指數型基金時，最好選擇一些免手續費、低管理費的基金，而目前買賣個股很多網上平台都免佣金，投資者宜貨比三家。

若有任何債務，應將手頭上的資金用來還債，或者先將利息還清，不要把錢押在股市上，因股市的年回報很難高於信用卡逾20%的年利率，而且利息只會愈滾愈多，離理財目標只會愈來愈遠。

【5、湊新股熱 禁售期後回落】

儘管近月新股市場驟冷，但疫情期間，不少人以認購新股如同大抽獎，作為依靠股市發財的捷徑，情況就像2000年科網泡沫爆破期間。普林斯頓大學經濟學教授Burton Malkiel的《漫步華爾街》建議投資者，不要以發行價格買入新股，也不要在新股剛上市沒多久就入市，因為剛上市的價格通常比發行價還高。

從歷史角度看，認購新股一點都不划算。研究員對照了所有新股發行後5年期間的數據，發現新股每年的表現比整體股市落後大約4%，在新股上市後的6個月左右，表現就開始落後，原因是首度公開發行股票之後的禁售期通常是6個月，在這段期間內，內部人士不可公開出售股票。等到限售期解禁後，股價通常會開始下跌，此後或者是執平貨的時候。