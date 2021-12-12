郭家耀：比亞迪盈利能力將顯著釋放

具體來看，11月漢銷量達12,841輛，其中漢EV銷量10,021輛，首次破萬，按月增長20.92%。11月純電動乘用車合計銷量4.61萬輛，按月增加4,905輛，其中，海豚按月增加2,791輛至8,809輛，秦Plus EV按月增加1,689輛，銷量亦首次破萬，表現亮眼。11月插電混動乘用車合計銷量4.4萬輛，按月增加5,213輛，公司DMI車型在手訂單達20萬輛，預計隨着產能逐步釋放，產銷量有望持續攀升。

另一方面，外媒引述消息人士表示，日本豐田汽車將在明年底針對中國市場推出一款全電動小型轎車，將使用比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池。豐田多年來一直想在中國推出一款小型電動車，既具成本競爭力，而且不影響舒適性，但一直未能實現。豐田今次取得突破，主要歸功於比亞迪的LFP刀片電池和低成本的工程技術。豐田這款新車的價格將具有競爭力，售價可能低於20萬元人民幣，目標是中國市場的一個細分小型汽車市場。

自家銷量大幅增長，加上電池開始對外供應，比亞迪盈利能力將顯著釋放，有望帶動股價表現，前景繼續看好。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)