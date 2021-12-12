陳政深：政策似轉向　股市可利好？

內地上周公布的社會融資規模數據顯示，整體的資金環境似有放鬆的迹象，這似乎意味，中央以至各級政府，都漸漸意識到經濟下行的壓力，因而希望透過信貸支持力度去抵禦經濟下行壓力。

11月社會融資規模增量為2.61萬億元人民幣(下同)，數值高於10月份的1.59萬億元，理論上，由於10月份有長假期因素，其融資數字一般較小，然而11月份的社會融資規模存量，按年增速較10月高出0.1個百分點，至10.1%。細心參看數字，11月份中央及地方政府債券融資的按年增速，由10月的13.6%升至11月的14.4%；與此同時，企業債券淨融資金額，亦都按年增加了3,260億元。可以預見，政府似乎正在溫和地支持經濟。

然而，對股市是否利好，卻又似乎是另一回事。參考技術走勢，恒指的理論阻力為24,500點，此位置為10月以來雙頂形態的頸線位置，以及20天移動平均線所在。恒指上周似乎屆此止步，後抽未能突破，便確立整個下跌趨勢，而基於11月頂遠比10月頂為低，是浪走勢仍有機會再穿底而下。短線而言，23,800點，即近10天線位置，為一重要支持。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)