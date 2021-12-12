陳鳳珠：大市或有望逐步修復

港股守住年內低位23,175點水平，並在人行宣布全面降準後重返24,000點關口以上，投資氣氛略為好轉，加上內地的經濟顯著回穩，料大市有機會逐步修復。

人行宣布12月15日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，為今年第二次降準，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣，下調後金融機構的加權平均存款準備金率為8.4%。不過，今次所釋放的大部分資金將會被金融機構歸還到期的中期借貸便利，部分則用來補充長期資金，以加大對實體經濟的支持。人行強調降準為貨幣政策的常規操作，以加強「跨周期調節」，優化金融機構的資金結構，增強金融機構的資金配置能力，而人行將繼續保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌。今年7月，人行亦全面降準0.5個百分點，釋改長期資金約1萬億元人民幣，而今次降準時間較預期早，或有需要推動更多資金進入中小微企業，支持經濟發展。

中共中央政治局會議強調明年經濟工作以穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策。當中積極的財政政策要提升效能，更注重精準及可持續性，而穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。同時，會議提及要擴大內需戰略，擴大有效投資，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產行業健康發展和良性循環。由於近日內地多次強調支持房地產市場健康發展，且過去召開的政治局會議多次提及房住不炒，而今次沒有相關字眼出現，因此預期內地有望逐步放寬對內房的調控措施。

早前內地對今年經濟增長超預期有信心，預期內地的經濟會逐漸回穩，而內地今年11月出口按年上升22%至3,255.3億美元，入口按年增加31.7%至2,538.1億美元，兩項數據均勝市場預期。另外，內地11月的外匯儲備規模為3.22萬億美元，連續7個月企穩3.2萬億美元。至於11月份居民消費價格指數按年上升2.3%，而工業品出廠價格指數按年增加12.9%，漲幅較上月回落，在內地積極保供穩價下，料上游通脹壓力受控。

獨立股評人陳鳳珠

(作者為獨立股評人，並沒有持有上述股票)