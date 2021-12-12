陳樂怡：啤酒股乳業股可留意

Omicron變種病毒初步報告略為正面，美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇指Omicron傳染力高，但病情或較Delta輕。儘管疫苗作用或會被削弱，但目前未有證據顯示疫苗完全無效。投資者未來幾周仍要留意變種病毒消息，但短期市場憂慮稍緩。焦點放在美國11月的通脹數據，以及聯儲局議息會議。

美國通脹壓力顯而易見仍會持續好一段時間，聯儲局主席鮑威爾不認不認還需認。自從口風轉鷹後，市場預計聯儲局有機會宣布調高每月減買債規模，加快收水步伐。至於加息方面，市場的估計更為進取，據CME資料顯示，明年3月加息的預期悄悄升溫。港股大幅回調後技術反彈，但聯儲局議息在即，加上美匯偏強，預計24,500點附近阻力漸增。

乘聯會公布，11月新能源乘用車批發銷量達到42.9萬輛，按月增長17.9%，按年增長131.7%，維持強勁增長，以及再次跑贏整體車市批發銷量增速，按月增8.9%，按年下降5.1%。而且首11個月新能源車廠商批發滲透率達到15%，較2020年同期5.8%的滲透率提升明顯。其中，自主品牌滲透率33.2%；豪華車中的新能源車滲透率24.6%。

國家統計局公布，11月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.3%，較上月升0.8個百分點，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升12.9%，升幅較上月回落0.6個百分點。11月CPI與PPI之間的剪刀差為10.6個百分點，較10月收窄1.4個百分點。隨着內地保供穩價措施收效，預計剪刀差收窄的趨勢將會持續，將會利好食品消費、汽車家電等行業。食品消費板塊當中，投資者可留意啤酒股及乳業股。儘管啤酒股還會受制於疫情局勢，影響其夜生活渠道銷售，但龍頭在過去兩年疫情期間仍可以推動均價向上，反映行業高端化持續推動。配合商品價格回順，同時品牌持續提升產品結構，具備條件加價，利好利潤增長。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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