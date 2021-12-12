曜熊理財：降準對中港基金有何影響？

中國人民銀行決定下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。此次為全面降準，共計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。此次降準影響大概率是中性的，市場更加關注明年會不會減息。

此次降準將給中港基金帶來甚麼影響？降準令市場對於政策有向好的預期，對於穩定中港基金有一定的正面作用。恒大事件明顯影響市場信心，降準為股市帶來了流動性，能夠讓股市平穩度過歲末流動性枯水期。

總括來說，降準利於保持流動性合理充裕，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，部分板塊或因此受益。對銀行股將構成明顯利好，能夠有效增強銀行資金配置能力，引導商業銀行穩健發展或加大信貸投放。

在支持實體經濟的政策要求下，高新技術產業、高端製造業的融資需求會獲得金融機構更有力的支持，相關上市公司融資環境將進一步寬鬆，業績有望上升。同時，優質地產商和建材企業也會具備反彈動力。

此次降準的主要目的是加強跨週期調節，更好支持實體經濟，有利於穩定股市，但不會對中港基金形成刺激性影響作用。降準為實體經濟融資提供低成本流動性支持。從長期來看，中港基金行情還要取決於宏觀經濟基本面。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉