鄺紫珊：人行降準對A股有利

人民銀行全面降準，是自今年7月15日以來的再次全面降準，預計可釋出約人民幣1.2萬億元人民幣，可促進融資成本下降，對實體經濟發展有正面支持。回顧以往內地股市在人行降準後都有不錯的表現，特別是具成長性及新興產業為主的深圳中小企業100指數表現更亮麗。

人行降準對投資信心及市場具有振奮作用，有利增加貨幣市場流動性及股市，自2011年以來，以新經濟為主的深中小企業100指數在降準後平均表現都優於深圳成分股指數，以及上證指數的平均表現；加上中國股市仍是相對處於低位，資金持續流入，後市表現可期。

與滬深300指數、上證180指數比較，深圳中小企業100指數成分股中，都屬於當前國內重要關鍵趨勢的產業，其中半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物科技及醫療設備等佔比最高；加上深圳中小企業100指數的企業結合國家政策扶持及代表性等利好因素，加上資金效應，未來表現可看高一線。另一方面，降準也可直接減輕金融業的成本壓力，可有助於淨息差回穩。

2021下半年以來，中國面臨增長壓力，地產市場相對較為暗淡，政策穩增長的必要性和緊迫性隨之提升，故A股有望迎來新一輪的上升勢頭。當前中國經濟下行預期很大程度已經被充分消化，降準更多釋放穩增長的正面信號，預計後市上升的概率較大。

另外，2021年前3季中國居民人均可支配收入兩年平均增速為5.1%，與疫情前差距持續縮小，消費類股後市商機不容忽視；人行釋出流動性，預期市場對風險資產偏好持續回升，預期國內A股有望繼續在震盪中往上行，投資者可趁機作適當布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊