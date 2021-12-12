首11個月工廈註冊金額按年升1.7倍　沙田跑贏大市

今年工商市場氣氛活躍，加上去年低基數效應，今年首11個月註冊量值均按年漲升。美聯工商舖資料研究部資料顯示，11月工廈註冊量最新報275宗，按月上升1.5%，金額錄25.9億元，按月下跌3.7%。今年首11個月工廈買賣註冊共錄3,512宗，比去年同期升93.6%，金額錄得398.4億元，按年上揚1.7倍。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII) 11月最新報384.7點，按月升0.9%，今年首11個月則累升6.3%。

11月份工廈呎價共有九區錄得按月上升，其中升幅最高為葵涌區，按月升2.3%，最新報4,114元。其次為沙田/火炭/石門，按月升2.1%，11月份報4,531元。綜合首11個月，沙田/火炭/石門售價已累漲11%，其次為長沙灣，首11個月售價累升10%，兩區表現均大幅拋離大市。11月僅屯門區的工廈呎價下跌，最新報3,379元，按月微跌0.1%，但今年累積漲幅達8.1%，表現理想。

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首11個月工廈買賣註冊共錄3,512宗，比去年同期升93.6%，11月份最新報275宗，按月上升1.5%。首11個月註冊金額共錄398.4億元，按年升1.7倍，11月份則報25.9億元，按月跌3.7%。

美聯工商董事陳偉志表示，市場憧憬通關在即，工廈市場投資氣氛暢旺，同時不少用家對物流及貨倉的需求大增，作為自用及投資首選。另外，政府積極配合北部都會區發展，規劃署上月就沙田小瀝源及上水兩個工業地帶，向城規會建議改劃為住宅及商貿地帶，此項政策引起不少用家及投資者注目，帶動兩區工廈查詢上升。不少活化工廈新盤，包括新蒲崗東傲及長沙灣One Two One已陸續推售，吸引眾多投資者入市。展望未來，待中港落實通關後，市場氣氛將進一步轉活，明年工廈註冊宗數及金額料將保持穩定上升趨勢。