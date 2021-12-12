全球玩具商擬減少依賴中國　全因為一個理由...

綜合報道，全球供應鏈緊張，受商品短缺以及售價格上升影響，在價值950億美元的全球玩具市場中，中國供應鏈近期也迎來製造延遲的壓力，令部分製造商正重新考慮對中國生產的依賴。

玩具製造商Lego日前才宣布，在越南投資10億美元，Lego表示，公司製造廠地理分布令其擺脫供應鏈中斷的困擾，今年上半年利潤更創下歷史新高。亦因為Lego在歐洲及墨西哥的製造設施，公司更好地應對疫情封鎖及供應壓力下的高需求。

中國製造商佔全球玩具的8成出口，法國泰迪熊品牌Doudou et Compagnie的創辦人Alain Joly表示，疫情造成的問題為增加本地生產提供經濟理由。

Doudou et Compagnie大部分產品產於中國，惟2019年該公司收購了法國毛絨玩具公司，Joly表示：「我們計劃在法國生產10%產品，現在我們將目標提升到20%至25%。」他希望能在2023年實現這一目標。

而在中國製造方航運、能源、原材料等不斷上升情況下，市場研究公司NPD Group全球玩具產業分析師Frederique Tutt預估，明年升幅會高達12%，尤其是大型玩具所受波及最大，可能加大製造商本地化發展的意願。