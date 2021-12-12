美國為遏抑通脹飆升　或削減部分對華關稅？

上月美國通脹創下近40年新高，加上失業率持續回落，聯儲局加快「收水」已成定局，正全方位抵禦美國狙擊的中國勢面臨新一輪壓力！聯儲局主席鮑爾此前已提早放風，本港時間周四凌晨3時公布結果的議息會議上會討論加快縮減買債；更有估計當局將提前至明年3月完成退市。專家預期，高通脹水平起碼會持續至明年上半年，甚至可能促使拜登政府行動，削減部分對華關稅。

星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮接受本報訪問時表示，通脹背後成因眾多，包括疫情帶來的供應鏈中斷、原材料漲價、減碳政策令傳統能源行業減少擴產投資等，周期性和結構性因素兼具，惟來自供應層面居多。他預期，美國通脹壓力會持續至明年，尤其上半年仍會處於較高水平。

作為世界工廠的中國，最近數月的工業生產者出廠價格指數（PPI）按年增幅一直處於雙位數，因此有指中國正向全球「輸出通脹」。惟周洪禮指出，這種說法不完全準確，因為中國也是通脹受害者，大宗商品價格上漲導致內地進口價格揚升，廠商不過是把成本轉嫁，並非真正的通脹源頭。

他補充，全球貨運費用急劇上漲，也是通脹高企的元兇之一，而運費通常是由買方「埋單」，故依賴進口貨物的美國會承擔較大的通脹壓力。他更推斷，美國政府有可能會降低甚至撤回部分對中國貨物加徵的關稅，以壓抑通脹。

正當摩根大通將美國重啟加息的時間點預測提前至明年6月，市場預期聯儲局將加快縮減買債步伐，至明年3月完成退市。周氏指出，若此預測成真，則意味當局或於明年加息兩次。另外，加息步伐也可能有政治考量，2024年為美國總統大選年，「過去通常總統選舉年都不會加息，甚至有機會減」，意味着當局可能壓縮整個加息周期，在2023年底完成。

比起物價穩定，現時聯儲局的政策目標似乎側重實現「充分就業」。不過，令人費解的是，11月失業率跌至4.2%的疫後新低，職位空缺同時高企，但非農就業職位增長卻遠遜預期。

周氏指出，矛盾的就業數據反映勞動力市場出現錯配（mismatch），一些人在疫情下提早退休，永久離開勞動市場；同時人口流動發生改變，部分人搬離原來的城市後，選擇暫離職場或轉行，當經濟重啟時便產生了大量職位空缺。勞動市場的錯配，除了為經濟帶來不確定性外，也會影響當局對「充分就業」的判斷，可能要更長時間評估。

日資券商野村估計，新增非農職位會隨着經濟刺激的作用減退而放緩，預測明年上半年月均仍有約36萬個，下半年19萬個，失業率將會在明年2月跌穿4%，年中降至3.5%。除非Omicron變種病毒疫情較預期嚴重，否則以餐飲等落後復甦的行業也漸入佳境，勞動力市場會比聯儲局官員所想接近「充分就業」，尤其是疫情加速55歲以上人士提早退休，因此「充分就業」的關鍵是25至54歲人士就業比率如何，初步估計明年中回復疫前水平。

展望明年美國經濟前景，他認為，作為經濟支柱的消費仍然強勁，暫時不見「滯脹」風險。不過，美國10年期國債孳息率上周五僅1.486厘，彷彿未受通脹數據影響。周解釋，長期債息偏軟，或反映市場對經濟前景有疑慮，如擔心聯儲局「收水」太快破壞復甦。

按照目前貨幣政策趨勢，10年期債息將回到1.5至2厘，美匯指數亦會進一步上漲。黃金理論上抗通脹表現較佳，惟加密貨幣的崛起為金價表現添上變數。他亦看好大宗商品，尤其是工業商品，以及能將成本轉嫁、有較強定價能力的的互聯網公司，惟一些資本密集的行業則會受物價上升所拖累。