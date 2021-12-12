二手樓市高位徘徊　長沙灣盤揸4年蝕使費走貨

樓價自高位回落後未能再現升勢，個別早年高位入市業主損手離場，長沙灣喜遇一房戶減價52萬元轉售，單位4年多只升值約9萬元，料原業主蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊稱，筲箕灣形薈1B座高層G室，實用面積約329方呎，開放式間隔，獲外籍人士以每月租金1.5萬元承租，呎租約45.6元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園3座低層F室，實用面積約807方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,390萬元承接，呎價約17,224元。原業主於2016年8月以1,020萬元購入單位自住，持貨5年帳面獲利370萬元。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角港運城3座中層B室，實用面積約623方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,260萬元承接，呎價約20,225元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣碧海藍天6座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享開揚市景，日前以935萬元沽出，呎價約18,737元。屋苑本月暫錄2宗二手成交，現有約80個單位放售，叫價由820萬元起。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣喜遇高層A室，實用面積約309方呎，一房間隔，放盤半年減價52萬元，以約598萬元成交，呎價約19,353元。買家為首置客，在無睇樓情況下拍板入市，原業主於2017年9月以約589萬元購入單位，是次轉售帳面僅獲利9萬元，扣除使費料損手離場。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣一號‧西九龍本月暫錄1宗買賣，屋苑2座中層A室，實用面積約973方呎，四房連套房間隔，享內園景，最初開價1,800萬元，期後下調至1,700萬元即獲洽購，最終以1,645萬元易手，呎價約16,906元。

●香港置業宋國權指出，土瓜灣迎豐中低層C室，實用面積約276方呎，一房間隔，原叫價約628萬元，放盤約半年後吸引外區客洽詢，議價後減價約30萬元，以約598萬元成交，呎價約21,667元。

●香港置業梁德權表示，大角咀港灣豪庭9座低層E室，實用面積約346方呎，兩房間隔，減租約1,000元，以每月租金約1.35萬元租出，呎租約39元，較市價低約7%。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城首都L2層雙號車位，原開價235萬元，經議價後減價25萬元或10.6%，以210萬元易手。原業主於2009年4月以約35萬元一手購入車位，持貨約12年帳面獲利約175萬元，升值5倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山海典灣3座中層E室，實用面積約474方呎，兩房間隔，開價約830萬元，議價後以760萬元易手，呎價約16,034元。原業主於2008年以265萬元購入單位，至今升值約1.87倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園F座低層A室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔，成交價920萬元，呎價約11,071元。原業主於2011年6月購入上址，作價563.9萬元，現沽售帳面獲利約356.1萬元，升值約63.1%。

●世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢西徑村單號村屋全幢物業，建築面積2,100方呎，四房連套房間隔，累減220萬元或10.6%，以1,860萬元獲承接，呎價約8,857元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城31座中層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，放盤約2個月減價20萬元，獲買家以620萬元承接，呎價約18,960元。

●中原王勤學指出，元朗翠韻華庭1座高層C室，實用面積約598方呎，三房連套房間隔，叫價715萬元，減價6萬元，以709萬元沽出，呎價約11,856元。原業主則於2002年2月以186萬元購入單位，持貨19年帳面獲利523萬元或2.8倍。

●祥益邱家邦表示，屯門海翠花園4座中層G室，實用面積約668方呎，三房間隔，以845萬元售出，呎價約12,650元。