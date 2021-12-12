新盤銷情理想 周六日一手交投按周升逾5倍
2021年12月12日 21:34
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新盤市況持續理想，一手市場於周六、日(11、12日)錄近120宗成交，按周大增逾5.6倍。臨近年尾，發展商亦密鑼緊鼓部署銷售工作，其中上環新盤周日(12日)首日收票已超額認購約3倍。
●CAINE HILL收票約200張 超購約3倍
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL早前公布首張價單推50伙，項目周日(12日)正式接受認購登記。市場消息指出，截至今日下午7時累積收票約200張，超額認購約3倍，累計參觀人次逾1,500人。
●海茵莊園2日錄2千人次參觀 稱客源以年輕人為主
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園快將展開新一輪銷售，項目於周六(11日)開始收票，發展商指出，周末睇樓人流暢旺，兩日合共有約2,000人次參觀，客人以年輕人為主，亦有同區租轉買人士參觀。此外，由於項目新增一按付款辨法，亦吸引部分投資者與收租客到場了解。
●信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙II，在周六、日(11、12日)沽出10伙，單位實用面積售價由780.1萬至1,418.7萬元，總成交金額逾1億元，呎價介乎23,784至28,952元。
●LP10連平台特色戶以1590萬元沽出
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10一個1A座1樓B室連平台特色戶，實用面積809方呎，平台面積114方呎，以1,590.6萬元售出，呎價約19,661元。
●KENNEDY 38周末錄兩宗成交
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38錄兩宗成交，包括31樓B單位，實用面積287方呎，以946.4萬元沽，呎價約32,976元。另一宗為28樓C單位，實用面積456方呎，成交價1,357.11萬元，呎價約29,761元。