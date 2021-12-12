新盤銷情理想　周六日一手交投按周升逾5倍

新盤市況持續理想，一手市場於周六、日(11、12日)錄近120宗成交，按周大增逾5.6倍。臨近年尾，發展商亦密鑼緊鼓部署銷售工作，其中上環新盤周日(12日)首日收票已超額認購約3倍。

●CAINE HILL收票約200張 超購約3倍

●海茵莊園2日錄2千人次參觀 稱客源以年輕人為主

●LP10連平台特色戶以1590萬元沽出

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10一個1A座1樓B室連平台特色戶，實用面積809方呎，平台面積114方呎，以1,590.6萬元售出，呎價約19,661元。

●KENNEDY 38周末錄兩宗成交