英皇戲院進駐民生區　「好過喺中環賣Burger」

肆虐全球的新冠肺炎疫症，改寫了香港戲院業界的版圖。英皇戲院今年以每月逾96萬元承租的銅鑼灣時代廣場戲院，已於上周開幕，英皇國際（00163）執行董事及英皇娛樂副主席楊政龍指，疫情下租金回落是戲院擴充的契機之一。該公司在本港已有7間戲院，共提供4,483個座位。

按總票房計，英皇戲院已躋身成全港第3大院線。楊政龍接受訪問時稱，公司首間本港戲院自2017年進駐中環娛樂行後，短短4年已迅速進駐多區。他稱，旗下戲院有3間位於核心商業區，另外4間坐落民生區，同時根據各區客群和租金有別，各間戲院票價及餐飲配套都略有不同。

其中，核心商業區戲院吸納不少企業客「包場」，而民生區的學生客群的數量亦不容小覷，他笑言，「其實在民生區賣爆谷，仲好過喺中環賣Burger（漢堡包）」。

楊續稱，集團系內公司分別身兼業主與租客的身份，對租賃市場有較敏銳市場觸覺，是戲院逆市下擴充業務的優勢之一，而展望未來的擴充計劃，會奉行「順應天時地理人和」的原則，將物色新盤的商場及瞄準住戶較多的民生區。

他又指，隨着新戲院開幕，加上持續投資電影製作及發行，期望可將上、中及下游業務線整合，完整產業鏈，革新影視行業，進一步提升集團市佔率。