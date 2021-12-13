花旗信用卡網上零售金額升　餐飲消費急增50%

市民消費意欲逐步改善，香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康接受訪問時表示，該行整體信用卡零售銷售業務表現良好，截至今年10月，信用卡零售銷售和新卡客戶數目按年均錄雙位數增長，網上銷售金額佔整體約一半，預計在通關以及網購活動等的帶動下，明年信用卡消費繼續上升。該行亦將繼續拓展應用程式介面（API）合作夥伴及聯營卡業務，應對日益增長的數碼服務需求。

該行第三季信用卡零售銷售按年增加21%，零售銷售平均交易額按年升近一成，截至10月平均交易額按年亦有單位數增長。他指，該行信用卡本地零售銷售已回復至疫情前水平， 惟海外消費仍受各國旅遊限制影響。即使尚未重返疫情前水平，今年首10個月，海外零售銷售佔整體零售銷售均有升幅，並維持雙位數佔比，期望通關提振海外消費增長，帶動整體銷售。

近年消費模式顯著改變，他指，從外賣、添置日常生活雜貨、生活娛樂、以至流行服裝都愈趨數碼化，該行網上銷售佔整體金額約一半，較市場平均為高。由於消費者於網上訂購雜貨已成習慣，相信疫情後網上消費趨勢仍將持續。除了網上消費，截至10月，該行信用卡餐飲消費按年升逾五成，高檔消費品亦按年升約一成。

數碼服務大行其道下，該行經數碼渠道申請的新信用卡客戶近七成。為配合客戶數碼理財及生活模式，他表示，該行目前有約30個API合作夥伴，截至10月，透過API進行的憑分消費（Pay with Point）交易量達四成，未來除了繼續擴大API合作夥伴，亦將繼續在網上解決方案及生態圈（Ecosystem）方面投放資源，提升客戶數碼體驗。