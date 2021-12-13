內房擬賣產　邱達昌：對港企屬良機

海外業務方面，邱氏透露，收到中資機構商討變賣海外土地資產，形容屬「新商機」，惟他指該企於澳洲、英國等地有足夠的儲備，有條件「揀飲擇食」，亦會留意不同機會。

近期該企在西貢及啟德接連投地發展，他表示仍有彈藥進軍大灣區，而未來香港的土地供應增加，將為中小型發展商提供更多機會，現時港府處理改劃用途的程序加快，集團會考慮購入農地發展。對於有本地發展商計劃推私人資助房屋助港人「上車」，他指，遠展亦有考慮相關計劃，疫下助港人「共同富裕」是其職責；旗下帝盛酒店集團總裁邱詠筠透露，亦正研究將酒店改做過渡性房屋。

邱詠筠續稱，疫情持續反覆，不同市場要有不同的處理方式，部分國家恢復通關推高對服務式公寓的需求，集團亦計劃開展相關業務。

董事總經理孔祥達則表示，不少居於澳洲及英國的華僑，由於收入來源不在當地，難獲銀行貸款，因此按揭貸款業務能填補相關空白，現時增長迅速，9月底資產規模將近160億至170億元，期望兩至3年內能為遠展帶來穩定收入。