周樂樂：政策維穩力度加大　關注新基建與消費

過去一周，因央行降準與定向降息等利好，A股滬深兩市整體走好，其中，上證50漲4.1%，滬深300漲3.14%，而創業板指和科創50指數則小幅下跌。申万一級行業中，20漲、4平、7跌。其中，最強的前三行業是社會服務、食品飲料和家用電器，最弱前三行業是國防軍工、電力設備和汽車。數據上看，資金偏好大型藍籌股，尤其是消費藍籌，主要是其受益於CPI回升。而原材料則偏弱，主要是因PPI回落打擊。

市場消息上看，面對國內與海外經濟遭遇不確定性因素衝擊，國內中央高層高調發聲維穩，並且國內央行近期降準與下調再貸款與再貼現利率，鼓勵增加信貸投放。最新的中央經濟工作會議內容中明確提出「明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要的擔負穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推進有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」。認為國內政策維穩的動力與預期將愈發增強。國內政策過去一年多以來一直處於適當偏緊的狀態，部分行業明顯收緊，以應對輸入性通脹、限制資本無序擴張與反壟斷、化解地產債務危機等，已經導致很多行業持續低迷，影響到就業、民生等。目前美國聯儲局開始收緊貨幣政策，有利國內央行政策轉寬鬆。從政策維穩的方向看，鬆動房地產信貸限制，刺激內需，有利於因地產銷售下滑拖累而持續低迷的汽車、家電、家裝等行業復甦；加快新基建投資建設，尤其是涉及碳中和的新能源基建，為保證產能釋放，政策上新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。另外，11月CPI回升，反映了消費行業出現回升，有利於持續低迷的消費行業走強，而PP漲幅見頂回落，PPI反映工業原材料因產能釋放而漲價動力不足，有利於中下游產業鏈盈利改善。

外圍市場看，新冠變異病毒Omicron衝擊仍在持續，儘管有研究表示其毒性偏低，但其傳染性強，現有疫苗與特效藥對其的有效率的確大幅下降，恐延遲全球恢復自由通關的步伐。目前市場最擔心還是美國聯儲局因高通脹預期而一改溫和的態度，強調加快縮減QE規模與提前加息，這將加劇外圍市場波動幅度。另外一個角度看，聯儲局言論敢於鷹派，很可能因為美國經濟恢復好於之前預期，尤其是有大規模基建投資計劃支持。預計美股走勢分化，內生創新增長強與受益於基建投資的行業繼續受益。

綜合來看，因外圍市場不確定增加與國內經濟下行壓力增加，國內維穩政策預期持續增強，更重要的是國內有較大貨幣與財政政策的扶持空間，這是維持A股整體平穩的基本面。國內貨幣政策已經出現轉向寬鬆，將有利於A股市場估值抬升。行業選擇上，新基建扶持力度加大，尤其是新能源、5G通信等適度超前建設政策出台，其行業高景氣度持續；CPI回升，消費行業復甦預期增強，消費股配置價值凸顯。

勝利證券副首席運營官 周樂樂