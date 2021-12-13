道期升50點　紐油升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.07；港匯見7.7983；離岸人民幣(CNH)報6.3752；美元兌日圓處113.46；歐元企1.1319，英鎊報1.3260。金價處1,783.99美元。布油報75.77美元，紐油處72.17美元。比特幣報5萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指收報35,970點，升216點或0.6%；標指收報4,712點，升44點或0.95%，創收市新高；納指收報15,630點，升113點或0.73%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,045點，升50點或0.21%。

●即月恒生指數夜期收報24,065點，升87點，高水69點，成交14,578張。

●世紀通脹來襲，美股仍有升無跌，股市泡沫已陷爆破邊緣。美銀證券表示，科技股目前的交易狀況就像2000年和2001年互聯網泡沫後的情況。

●外媒報道，通用汽車計劃在美國密歇根州投資超過30億美元於電動車領域。

●綜合媒體報道，Facebook母公司Meta宣布，將開放「地平線世界」(Horizo​​n Worlds)虛擬實境中的「虛擬化身」，提供北美18歲或以上用戶使用。

●美國銀行調查發現，投資者對美元的布局和看法都是2015年以來最為看好，因市場預期聯儲局轉向鷹派立場，最終會推高利率。

●美國總統拜登上周五(10日)表示，他簽署法案允許參議院以多數票方式提高債務上限，避免共和黨以冗長辯論方式阻撓。

●紐約1月期油收報每桶71.67美元，升73美仙或1.03%，全周累升8.16%，結束此前連續6周跌勢；布蘭特2月期油收報每桶75.15美元，升73美仙或0.98%，全周累升7.54%。

●紐約2月期金收報每安士1,784.8美元，升0.5%，全周計累升約0.1%。

●外媒報道，歐洲央行預計在明年3月疫情緊急購買計劃(PEPP)結束後，繼續每月買入介乎400億至600億歐元的債券。

●英國富時100指數收報7,291點，跌29點或0.4%；法國CAC指數收報6,991點，跌16點或0.24%；德國DAX指數收報15,623點，跌15點或0.1%。