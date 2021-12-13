潘梓生：人民幣轉弱條件已齊備

人民幣自肺炎疫情爆發以後一直轉強，即使當中無論美元是強是弱，均無礙人民幣從近7.2水平一直轉強至近日僅6.35的水平。人民幣輾轉強勢，相信是由於肺炎全球產業鏈停頓，加上消費者更依賴日常基本產品，同時中國有效控制疫情保持出口，增加人民幣實體需求，因此在美元對其他貨幣時強時弱的情況下，仍能保持強勢。

不過，自中國採取一連串去槓桿措施，以及加強控制大型企業，中國內部經濟明顯轉差，當中CPI與PPI關係斷裂可見一斑，人民幣升勢亦於過去幾個月開始轉緩。在中國政府調整經濟政策後，近日貨幣政策亦逐漸開始轉向，首先是人民銀行過去一周全面降準，過後再增加外匯存款準備金，兩者均表示人民銀行開始將貨幣政策轉向寬鬆，並且希望遏止人民幣繼續上升。

雖然現時無人認為肺炎疫情即將結束，但有更多分析開始指出Omicron可能為肺炎大流行劃下終結，這將對資產價格帶來影響，而若各國開始解封措施，並以「風土病」形式來處理疫情的話，相信製造業將逐漸對中國減少依賴。加上中國內部經濟開始轉弱，而央行開始以寬鬆貨幣政策為先，人民幣中期轉弱的趨勢將逐漸開始。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)