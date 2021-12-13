進駐半山入門版　CAINE HILL首推50伙折實售價542.3萬起

向來住半山都是身分象徵，但半山一帶新盤難求，最近由恒基兆業地產打造的中環堅道精品單幢式住宅「CAINE HILL」於月內開售。樓盤位處半山堅道矜罕地段，加上全盤僅提供187個珍貴單位，且以細單位為主，相信將會受單身貴族、港島區上班一族，以及小家庭等買家所追棒。

CAINE HILL最新推出首張價單，涉及50伙，折實售價由542.32萬元起，折實呎價為26,572起，首批單位全部在900萬以下，絕對是進駐半山的入門版。

而首度開放的1個交樓標準示範單位乃參照22樓B室一房戶，實用面積278方呎，廚房採開放式設計，並附設22方呎露台及16方呎工作平台，單位間隔四正，易於擺放傢具。而單位內隱藏不少收納空間，其中玄關旁邊牆身設鞋櫃，假天花亦設有暗格，打開可用作收納。

項目位處堅道73號，該區向來是本地及海外專才的聚居地，除可享半山的恬靜，徒步約四十六秒可達中環至半山自動扶手電梯，接通中環核心商業區；加上鄰近SOHO區，有多國特色食肆、咖啡店及精品酒吧林立，無論放工或放假都可以隨時地CHILL。

值得一提的是發展商在堅道毗連的伊利近街一帶有擬規劃發展的商住項目，相信會帶動附近樓價再上升，事實上區內高質素新盤難求，CAINE HILL涵蓋開放式至兩房戶，並以時下流行的一房戶為主，共有115伙；開放式戶佔70伙，以及2間兩房戶，相信買家定必爭崩頭。