港股曾漲近400點 科網股呈強 中資金融股向好

港股升幅擴大，恒生指數最多漲389點，高見24,385點，暫維持超過300點升幅；國企指數升130點；科技指數升100點，主板成交400億港元。

大型科網股大反撲，美團飆4.8%；阿里巴巴升4.2%；騰訊升3.2%；京東集團升2.2%；小米集團升1.9%。另外，快手升4.2%；嗶哩嗶哩升3.3%。

平安好醫生建議回購股份，股價曾飆11%，高見32.25元，暫升幅收窄至8%。阿里健康漲6.8%，是表現最佳藍籌；京東健康升近5%。

中資金融股亦發力，中國平安升2.6%；中國人壽升2.1%；招商銀行升1.8%；建設銀行及郵儲銀行升1.3%；工商銀行升0.4%。

【09:20】港股重上兩萬四關 阿里巴巴飆3% 金融股向好

港股開市做好，重上兩萬四關。恒生指數升246點或1.03%，報24,242點；國企指數高開93點或1.09%，報8,671點；科技指數升54點或0.9%，報6,089點。

大型科網股領漲，阿里巴巴升近3%；騰訊升1.5%；美團升1.3%；小米集團及京東集團升1%。

金融股合力撐市，友邦保險升1.3%招商銀行及中國平安升1%；工、中、建三大內銀股升0.3%至0.9%。滙豐控股無起跌。

舜宇光學11月手機鏡頭出貨量按年減少4%，股價開市跌3.6%；瑞聲科技則跌0.7%。