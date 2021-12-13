博世董事長臨別贈言：「歐洲汽車業太過依賴進口零件」

全球最大車用零件供應商博世(Bosch)董事長Franz Fehrenbach將於年底卸任。他接受外媒訪問時表示，歐洲太過依賴其他地區，情況需要改變。他以汽車業為例，在半導體和電池等關鍵零部件，已經變得太過依賴亞洲及其他地區。

在電動化和自駕的時代，車用晶片和電池為汽車工業重要的零組件。由於近期歐洲當地建廠速度緩慢，讓歐洲車廠過於依賴亞洲供應商。然而，這不是政策上的錯誤，而是與供應鏈成本的優化有關，汽車業開始自我檢討，原材料供應，特別是電池應該如何處理。

德國車廠已開始規劃奪回控制權，其中福士汽車計劃到2030年與歐洲合作夥伴共同建設6家大型電池工廠。另外，歐盟啟動補貼計劃，吸引晶片製造商到歐洲投資，紓緩晶片短缺問題。而博世今年就在德國開設了一家價值10億歐元的晶片廠，希望為最新的電動及自駕車提供設備。

另外，消息人士透露，福士的軟件部門Cariad及博世也接近達成一項汽車軟件合作協議，福士計劃在該合作方案中投資數億歐元。事實上，軟件將會是汽車業未來的主戰場，範圍包括自動駕駛、作業系統、無線傳輸及安裝的軟件服務。