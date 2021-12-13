【瑞通推介】大市曾彈近400點　即市較多資金買恒指淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國11月消費物價指數(CPI)按年升6.8%，創1982年來最大升幅，但符合市場預期，投資者料聯儲局未有需要急速收緊貨幣政策。道指上周五(10日)收報35,970點，升216點或0.6%；納指升0.7%。

恒指上周五尾市跌勢轉急，一度挫338點，低見23,916點，全日收報23,995點，跌259點或1.1%，3連升走勢告終，14日RSI略回落至42.9，但仍處保力加通道內。恒指近半年偏弱，每月高位均低於上月高位，指數一日未能重上10月以來雙頂形態頸線24,500點位置，下跌趨勢將持續，下方10天線(23,812點)不宜失守。

恒指周一(13日)早段曾回升近390點，一度逼近24,400點，其後升勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入近2,900萬港元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾260萬元，反映投資者看好港股回調一日後重拾升勢。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,600至23,699點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,500至24,599點。

美團上周五錄11.9億元北水淨買入，是當日最受北水追捧港股。而且，北水連續13個交易日淨流入港股，累計流入約269億元，其中以美團期內累計吸資53億元最多。美團上周五險守240元關，收跌1.6%於243元，回落至10天線水平。周一早段反彈超過4%，高位重上256元。輪證資金流方面，上周五有約400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾150萬元淨流出。

至於長城汽車上周五錄逾2.8億元北水淨沽出，其股價曾挫4.5%至29.5元的約兩個月低位，全日收報30.1元，跌2.6%。長城汽車公布，控股股東創新長城將原質押給雲南國際信託的2,500萬股解除質押。剩餘被質押的8.8億股，佔公司總股本9.53%。長汽周一早段再跌逾1%，在30元以下徘徊。上周五有逾70萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則錄小量資金淨流出。

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