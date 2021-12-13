李偉傑：港股或先行整固 港交所趁調整吸納
2021年12月13日 10:59
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(13日)跟隨A股做好，恒指一度重上20天平均線，料短期在24,300點水平進行新一輪整固，後市能否進一步上升，則要視乎大型科技股走勢。另外，本周市場關注內地中央經濟工作會議，會否釋放更多信號，以及聯儲局議息會議，會否加快縮減買債規模亦值得留意。而港股近期成交不算多，區間波幅或會擴大，上方阻力約在50天線24,800至25,000點水平，支持位則在23,800點附近。
在內地監管壓力下，市場對ATMXJ等科技股持審慎態度，股價亦有一輪調整。李認為，同時在美國上市的中概股如阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)，雖然或有被迫退市風險，但恐慌情緒已相當程度反映，且政策變動衝擊對京東相對較少，具留意價值。而騰訊控股(00700)及美團(03690)主要在本港上市，所受外圍因素影響較少，亦可中長線博反彈。
憧憬更多中概股來港上市，港交所(00388)有追捧。李指出，該股本月已反彈逾一成，現價不算吸引，不妨待調整到450至455港元水平再吸納，目標博上500至510元水平。