李偉傑：港股或先行整固　港交所趁調整吸納

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(13日)跟隨A股做好，恒指一度重上20天平均線，料短期在24,300點水平進行新一輪整固，後市能否進一步上升，則要視乎大型科技股走勢。另外，本周市場關注內地中央經濟工作會議，會否釋放更多信號，以及聯儲局議息會議，會否加快縮減買債規模亦值得留意。而港股近期成交不算多，區間波幅或會擴大，上方阻力約在50天線24,800至25,000點水平，支持位則在23,800點附近。